"المستشفى الجزائري" يُقدّم 4500 خدمة خلال يونيو

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة ، 4545 خدمةً طبيةً خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم 716 خدمة وعيادة الأسنان 504 خدمة و551 استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر "1262" خدمة وقسم البصريات 390 وقسم الاشعة 690 خدمة فيما تم تقديم 461 وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 2606 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أن قسم الأطفال استقبل 448 حالة، ومبيت أطفال 29 حالة، وعيادات الجراحة "1063" حالة وعيادة النساء والولادة 378 حالة وقسم الاستقبال 1218 وعيادات الباطنة 786 حالة.