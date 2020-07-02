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داخلية خان يونس تُنجز 5055 معاملة خلال يونيو

02 تموز / يوليو 2020 11:52

داخلية خان يونس تُنجز 5055 معاملة خلال يونيو
داخلية خان يونس تُنجز 5055 معاملة خلال يونيو

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني- 5055 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 3274 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 934 مولوداً جديداً، و 71 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 382 معاملة، والشؤون القانونية 970 معاملة، بينما أنجزت 8 معاملات جوازات، الشئون الإدارية والمالية 402 و 19 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات

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