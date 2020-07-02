بلدية غزة تبحث تعاونها مع مركز شباب نادي الزمالك

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من مركز شباب نادي الزمالك، سبل التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة وفعاليات، ودورات لتنمية قدرات الشباب والخريجين، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة في إدارات ودوائر البلدية.



جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، حضره رئيس مجلس إدارة مركز شباب نادي الزمالك بغزة د. أحمد الأسطل والوفد المرافق له.



وناقش الجانبان سبل تنفيذ أنشطة مجتمعية ومبادرات مشتركة لتعزيز ثقافة الحفاظ على النظافة والحفاظ على المقدرات العامة، إضافة إلى التعاون في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات العاملين في البلدية، في التنمية البشرية ولغة الجسد، والعمل بروح الفريق الواحد.