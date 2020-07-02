الصحة تنظم مناورة للتعامل مع اصابات محتملة بفيروس كورونا بمحافظة رفح

رفح- الرأي

نظمت وزارة الصحة أمس الاربعاء، مناورة ميدانية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن المناورات المستمرة التي تجريها في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وتهدف المناورة إلى تقييم أداء الطواقم الطبية وجهوزيتها للتعامل مع مرضى الجهاز التنفسي في مراكز الفرز التي اعدتها الوزارة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق، أشار مدير مركز الفرز الصحي د. محمد البشيتي، أن هذه المناورات التي تجريها وزارة الصحة بالشراكة مع عدد من المنظمات الصحية، تأتي بهدف حصر أي انتشار محتمل لفيروس كورونا والذي ترتفع معدلات الاصابة به بشكل كبير على مستوى العالم.

من جانبه، أوضح طبيب الطوارئ المشارك عن منظمة أطباء العالم فرنسا د. حسام علوان أن مثل هذه المناورات التي تجريها وزارة الصحة من شأنها أن ترفع من كفاءة الأداء للطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد د. علوان بجهود الطواقم الصحية وحرصها على التدريب، مشيراً إلى أن دور منظمته يأتي في اطار رقابي إلى جانب منظمة الصحة العالمية للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية المتخذة وفقاً للمعايير الدولية.