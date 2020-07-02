الزراعة: البدء بحملة تحصين مجانية ضد مرض" الحمى المالطية

غزة- الرأي

أعلنت الإدارة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة أنها بصدد تنفيذ حملة تحصين مجانية ضد مرض" الحمى المالطية"البروسيلا"

ومن المقرر أن تبدأ الحملة يوم الأحد القادم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتستهدف الحملة الأغنام المنوي تربيتها مستقبلاً.

يذكر أن مرض الحمى المالطية يسبب خسائر كبيرة لدى مربي الثروة الحيوانية، كما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق التعامل مع الحيوانات المصابة واستهلاك منتجاتها غير المبسترة وتسبب مشاكل خطيرة للانسان .

وتقوم الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بشكل مستمر بعمليات التحصين ضد الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية وضد الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.