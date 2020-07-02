الزراعة: انطلاق العمل على مشروع النظام المحوسب لبطاقة المزارع

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية، بالتعاون مع دائرتي تكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية حول تحديث "البيانات الخاصة بنظام بطاقة المزارع" في قاعة مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة.

وحضر الورشة كل من مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية م. ناصر ديب، ومدير دائرة تكنولوجيا المعلومات م. إياد أبو منديل ومدراء المديريات، ومدير دائرة الإحصاء وعدد من المهندسين الزراعيين.

بدوره رحب أبو منديل بالحضور، مؤكداً انطلاق العمل على مشروع النظام المحوسب لبطاقة المزارع، و يعتبر النظام من أهم الأنظمة المطلوبة في وزارة الزراعة إذ يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية للبيانات للقطاع الزراعي،و الأنشطة الزراعية المتنوعة وأنشطة الوزارة التي تستهدفهم ويتم من خلاله إصدار بطاقات تعريفية لكافة المزارعين في محافظات قطاع غزة كما يوفر لدوائر الوزارة المختلفة بيانات عن المزارعين تساعد مهندسي الوزارة في أنشطتهم المختلفة.

وأوضح أن الهدف من النظام هو تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات لإنشاء قاعدة بيانات مفيدة ليستخدمها الجميع، وتحويل العمل بشكل رقمي بدلا من الورقي.

من جانبه، أشار م. ناصر ديب بأن البيانات من أهم أدوات اتخاذ القرارات، حيث يساهم توفر البيانات الدقيقة والكافية في اتخاذ قرارات سليمة ورسم سياسات صحيحة وواضحة.

وأكد على انه تم التواصل مع المديريات لتحديث البيانات، وسيتم تحديث نظام بطاقة المزارع والبيانات في نفس الوقت عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة ومن خلال العمل الميداني.

بدوره تحدث م. شادي الشريف عن ألية عمل سير النظام و كيفية الدخول على النظام وتعبئة البيانات بطريقة سليمة ، كما تحدث عن إدارة بيانات المزارع و إدارة بيانات الأراضي الزراعية و البيانات الجغرافية للأرض،و الآلات والمعدات والمنشآت،و العمالة الزراعية و إحصاء المحاصيل الزراعية المختلفةوصولا الى إصدار البطاقات.

