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زراعة غزة تنظم جولة ميدانية على مزارع"المانجا في محررة "طيبة"

02 تموز / يوليو 2020 12:48

زراعة غزة تنظم جولة ميدانية على مزارع"المانجا في محررة "طيبة"
زراعة غزة تنظم جولة ميدانية على مزارع

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة محافظة غزه، بالتعاون مع الإدارة العامه لوقاية النبات والحجر الزراعي قسمي" البستنة الشجريه" وقسم "مختبر أمراض النبات" جولة ميدانيه على المزارعين في منطقة" المغراقه" ومحررة "طيبه" جنوب مدينة غزة للاطلاع علي أهم الأمراض التي تصيب أشجار (المانجا -الحمضيات - العنب ).


وخلال الجولة تم أخذ عينات للفحص في المختبر لمعرفة الأمراض الموجودة على المحاصيل، ووصف العلاج المناسب للأشجار .


وتأتي مثل هذه الجولات لمعرف اهم الأمراض التي تصيب الأشجار للحد من انتشارها، والسيطرة عليها من أجل المحافظة على زيادة الانتاج.

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