الصحة: تكريم بعثة المتطوعين الاندونيسيين لتطوير المستشفى الاندونيسي

غزة- الرأي

كرمت وزارة الصحة الفلسطينية، بعثة المتطوعين الاندونيسيين تقديراً على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في تطوير المستشفى الاندونيسي في محافظة شمال قطاع غزة.

وأعرب مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج، خلال كلمة له باللقاء الذي انعقد اليوم الخميس بمقر الوزارة بمدينة غزة، عن شكر الوزارة العميق لجمهورية إندونيسيا حكومة وشعبا على جهودهم في الوقوف إلى جانب أشقاءهم الفلسطينيين من خلال انشاء المستشفى والعمل المستمر على تطويره واضفاء خدمات جديدة داخله.

بدوره، أعرب مدير عام ديوان الوزير د. أشرف أبو مهادي عن فخره بالإنجازات المتواصلة من جانب الشعب الإندونيسي ممثلة بمؤسسة ميرسي أندونيسيا لأشقائهم الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذا الصرح الطبي يمثل رمزاً لعلاقة الإخوة الإسلامية بين الشعبين الفلسطيني والاندونيسي.

من جانبه، أوضح ممثل مؤسسة ميرسي الاندونيسية أن المستشفى ما هو إلا رسالة أخوة ومحبة أراد الشعب الاندونيسي أن يوصلوها تجسيداً على أرض فلسطين وأن يكون هذا الصرح رمزاً للتكاثف الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.

وبدأت وزارة الصحة الفلسطينية نهاية العام 2015 تشغيل المستشفى الاندونيسي لسكان شمال القطاع، بعد تسلمه من دولة اندونيسيا، وشهد المستشفى عقبها جملة من التطورات الإنشائية أشرف عليها الفريق التطوعي الاندونيسي، إلى جانب اضافة خدمات طبية جديدة لخدمة مرضى المحافظات الشمالية.