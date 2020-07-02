"أبو الريش": نعمل على تعزيز الخدمات الصحية لتقديم الجودة النوعية

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، أن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات الصحية وتمكين تقديمها وفق معايير الجودة النوعية ، جاء ذلك خلال حضوره للقاء الصباحي لطاقم مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي وتفقده لأعمال مشروع انشاء وتشطيب مبنى الولادة بالمجمع .



وقال د. ابو الريش: "إن ما تبذله وزارة الصحة من جهود واجراءات لمواجهة فايروس كورونا وابقاء قطاع غزة في مربع الوقاية، لم يغفلنا عن المضي قدما في تحقيق مختلف المشاريع التي تلبي احتياجات وزارة الصحة وتحقق التطلعات بالوصول الى مستويات متقدمة في الخدمة المقدمة للمرضى" .

وأشاد بالنتائج المتقدمة لبرنامج البورد الفلسطيني في تخصص الولادة ، وانه واحد من أهم البرامج التي استطاعت صناعة الفارق في الانجاز ومستوى الخدمة .

وأشار الى أن الوزارة تتطلع بان يكون مشروع مبنى الولادة الجديد اضافة كبيرة على خارطة خدمات الولادة في قطاع غزة ، وبما يعطي مساحات من بيئة عمل تلبي خطط التطوير والنهوض بالخدمة .