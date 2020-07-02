"صندوق دعم الشباب" يقدم مساعدات عينية للمقبلين على الزواج

غزة- الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن الاتفاق على تقديم مساعدات عينية للمقبلين على الزواج بتمويل من مؤسسة غزة دستك التركية، بقيمة (٥٠) ألف دولار.

وجرى صباح اليوم الخميس التوقيع على اتفاق المشروع بحضور عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، والمهندس هاني ثريا مدير مكتب جمعية غزة دستك في غزة، وبحضور ٱمال صالح مديرة البرامج والمشاريع في الجمعية.

وأوضح عصام الهبيل مدير عام الصندوق أن المشروع سيقدم مساعدات عينية لعدد (٥٠) شابا تتمثل في (أجهزة كهربائية - طقم نوم)، وقال الهبيل أن المستفيدين جرى اختيارهم وفق الزيارات الميدانية ومن ضمن الكشوفات المسجلة لدى صندوق دعم الشباب وفق الفئة العمرية فوق (٣٤) عاما.

بدوره أكد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة أهمية التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وتعزيز دور الصندوق في خدمة الشباب والتخفيف من وطأة الأوضاع الا قتصادية الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، ووجه محيسن شكره لمؤسسة غزة دستك على دعمها لمشروع مساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وتمنى أن تتواصل هذه البرامج خلال الفترة القادمة.