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"الشباب والرياضة" تبحث برامج التعاون مع " القضاء الشرعي"

02 تموز / يوليو 2020 01:45

"الشباب والرياضة" تبحث برامج التعاون مع " القضاء الشرعي"

غزة- الرأي

أشاد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في تسهيل معاملات المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوزارة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي صباح اليوم الخميس، والتقى وفد الوزارة مع د.حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.


واستعرض أحمد محيسن برامج الوزارة وما تقدمه من خدمات عبر صندوق دعم الشباب، وخاصة قروض الزواج والإشراف على المنحة القطرية للزواج، ودعم المبادرات الشبابية.
وأكد أن التعاون مع القضاء الشرعي يسير على أكمل وجه خاصة في ترتيب إجراءات المنحة القطرية للزواج، وشكر جهود القضاء الشرعي وما يقدمونه من تسهيلات في هذا الجانب.
بدوره شكر د.حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء جهود الوزارة وما تقدمه من خدمات للشباب، وأكد أهمية التعاون بين الطرفين وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بإنجاز معاملات الزواج للشباب.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إعداد اتفاقية تعاون بين الوزارة والقضاء الشرعي تتضمن كافة الترتيبات الخاصة بمشاريع دعم الشباب المقبلين على الزواج والعمل على اتخاذ خطوات مشتركة لمساعدة الشباب وتوفير قروض ومنح للتخفيف من الأعباء الكبيرة للشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة لبرنامج لتأهيل الشباب قبل الزواج، وفي نهاية اللقاء قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة درعا تقديرا للدكتور حسن الجوجو.

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