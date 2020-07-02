الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية بني سهيلا يتسلم مهامه

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية بني سهيلا بحضور وكيل وزارةالحكم المحلي، م. إبراهيم رضوان و أ. عطاف الكفارنة مدير عام الرقابة والتوجيه، و، م. فرج الصرفندي مدير المنطقة ورئيس البلدية أ. حماد الرقب، والرئيس الجديد م. حمدان رضوان، إضافة إلى رؤساء بلديات محافظة خانيونس، ووجهاء وأعيان من مدينة بني سهيلا.

وأشاد م. إبراهيم رضوان، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة أ. حماد الرقب، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة 10 أعوام رغم الظروف الصعبة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه والارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

من ناحيته؛ أثنى م. حمدان رضوان على جهود المجلس البلدي السابق، في خدمة المجتمع طيلة الفترة الماضية، مؤكدًا عزم المجلس الجديد على الاستفادة من إنجازات المجالس السابقة، والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها.

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.

يذكر أنَّ المجلس البلدي الجديد يترأسه م. حمدان رضوان، ويضم في عضويته كلًا من:

أ. رمزي صالح رمضان الشافعي (نائب رئيس)

أ. إبراهيم سليمان أحمد القرا (عضوًا)

م. عادل حسين حماد أبو حماد (عضوًا)

م. محمد غازي أحمد أبو جامع (عضوًا)

أ. كامل يوسف سليمان بركة (عضوًا)

د. محمود محمود أبو شحادة(عضوًا)

أ. شادي عبد ربه أحمد أبو عواد (عضوًا)

أ. صبحي خالد أحمد النجار (عضوًا)