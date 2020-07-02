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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية

02 تموز / يوليو 2020 01:56

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للتنمية والتخطيط -دائرة الجمعيات زيارة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية في مدينة غزة ، وذلك من أجل التنسيق و التشبيك وتوطيد العلاقات وبحث التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حسب خطة الإدارة لعام ٢٠٢٠م.
بدوره ممثل الوزارة أ. احمد الاعرج رئيس قسم الرقابة على الجمعيات وخلال الزيارة بتوضيح و شرح برنامج المعلومات في دائرة الجمعيات، مع العلم بأنه تم رفع بيانات المستفيدين من مشاريع رمضان على البرنامج خلال الزيارة.
واتفق الطرفان على ضرورة فتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات والبيانات من أجل تقديم الخدمة لمستحقيها ومحاولة الوصول لكافة الشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة في كافة المجالات.

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