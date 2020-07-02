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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مؤسسة أمان

02 تموز / يوليو 2020 01:58

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مؤسسة أمان
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مؤسسة أمان

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الجمعيات قسم الرقابة ا. عبدالله شرشرة الباحث في دراسة حول النزاهة والشفافية والمسائلة في المساعدات الغذائية والنقدية لصالح مؤسسة امان.

 جاء ذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك ما بين الوزارة والمؤسسة فيما يتعلق بالعديد من القضايا .
بدوره رحب ا. احمد الاعرج رئيس قسم الرقابة على الجمعيات بالضيف الزائر مثمنا عاليا جهودهم الكبيرة في تحقيق النزاهة والعدالة والشفافية في شتى القضايا الإنسانية.
وتم التوافق على تبادل المعلومات والبيانات التي تتعلق بعدد كبير من القضايا الهامة في عمل وزارة التنميةالاجتماعية خاصة ما يتعلق بالمساعدات والخدمات التي لها علاقة بشرائح متعددة في المجتمع .

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