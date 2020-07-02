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زراعة شمال غزة تواصل تنفيذ مبادرة "زرع ابتسامة"

02 تموز / يوليو 2020 02:11

زراعة شمال غزة تواصل تنفيذ مبادرة "زرع ابتسامة"
زراعة شمال غزة تواصل تنفيذ مبادرة

غزة- الرأي

تواصل مديرية زراعة شمال غزة بتنفيذ نشاطاتها في مبادرة زرع "ابتسامة" والتي تم تنفيذها قبل عدة أسابيع، ضمن سلسلة المبادرات والتي كان أخرها في معهد الأمل للأيتام.

ونفذت الطواقم الفنية العاملة في المديرية العديد من الفعاليات والانشطة بالتعاون جمعية خطوة للتنمية والتطوير المجتمعي خلال ثلاثة أيام متتالية.

وافتتُحت الأنشطة بحفل ترفيهي للأطفال تخلله عروض مسرحية وكلمات وفقرات إنشاديه تلاها توزيع الورود على الأطفال وزراعة أشتال زينة في أرض المعهد وتشجير وتخصير الساحات والمرافق الخاصة بالمعهد ثم تلاها جولة خارجية عليمة وترفيهية للأيتام المقيمين في المعهد لاماكن زراعية شملت مشتل الكرامة للزهور والزينة ومحطة تعبئة وتغليف التابعة للجمعية التعاونية في بيت حانون والمدرسة الزراعية واختمت الجولة بزيارة للمزرعة السياحية للفراولة المعلقة .

من جهته اكد المهندس ادهم البسيوني مدير المديرية على اهمية هذه المبادرة والتي تؤكد على الوقوف بجانب الاطفال الايتام ورفع معنوياتهم ومساهمتها في تطوير تواصلهم الخارجي خاصة مع الطبيعة والعلوم الزراعية خاصة في ظل تعطل عمل العديد من المؤسسات خلال الفترة نتيجة ازمة كورونا .

ويأتي ذلك أيضاً انطلاقا من قول النبي صلي الله عليه وسلم ( من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مدت على يده حسنة).

كما قدم البسيوني شكره العميق لكل من ساهم في انجاح هذا العمل الطيب سائلا الله ان يكتب الاجر والثواب لكل من يساهم في زرع الابتسامة على شفاه ابناء شعبنا الصابر المرابط، وكل من ساهم في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة مشاتل وزارة الزراعة والعاملين فيها، وجمعية خطوة ومشتل الكرامة،ومشتل الزين والجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون، والمدرسة الزراعية، وختاماً مزرعة الفراولة السياحية المعلقة لتعاونهم في انجاح هذه المبادرة سائلين المولى عز وجل ان يتقبل اعمالهم وجهودهم الطيبة.

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