وكيل وزارة التعليم يُكرّم طالباً ومعلمه لجهودهم المتميز

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت الطالب حمدان العقاد من الصف الحادي عشر بمدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين بمديرية خانيونس، لجهده المتميز في تنفيذ دورة تدريبية عن بُعد بعنوان أساسيات المونتاج وتطبيقاته.

وتأتي ضمن دورات المعهد التربوي التابع للوزارة. كما تم تكريم معلمه أ.فهد وادي ومدير مدرسته أ.خالد المزين.

وشارك في التكريم الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير المعهد التربوي د. علي أبو سعدة.

وأشاد د. ثابت بالطالب العقاد وابداعاته في مجال التصميم والمونتاج ودوره في تنفيذ التدريب، وأشاد بمعلمه ومدير مدرسته على نشاط مدرستهم الداعم للإبداعات والمواهب الطلابية.

وأوضح د.ثابت أننا نفتخر ونعتز بتميز الطالب حمدان في هذا المجال ، فنحن أمام طالب مدرسة متميز ويبدع في التدريب ويسعى لنقل خبراته لزملائه والمجتمع فهذا شيء راقي، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تكريم وتشجيع جميع الطلبة المبدعين والطموحين.

وتحدث وكيل الوزارة عن مشاريع الوزارة وبرامجها، لافتاً إلى أنها تسعى دوماً للوصول إلى عناصر العملية التعليمية وإحداث الأثر الايجابي على جميع فئات الطلبة وإبراز المبدعين منهم وتشجيعهم ومساندتهم نحو المستقبل.

بدوره تحدث الطالب العقاد عن مشواره في الاهتمام بالتصميم والمونتاج واستفادته من مشاريع الوزارة خاصة النادي التكنولوجي والتعلم الذاتي عبر الانترنت، كما تحدث عن كيفية تنفيذه لدوره أساسيات المونتاج، ومحتويات الدورة وأساليب التقديم وتفاعل المشاركين.

وقدّم الطالب حمدان الشكر لوكيل الوزارة والمعهد الوطني للتدريب على اتاحه الفرصة له بالتدريب وتكريمه، لافتاً الى أنه سيستمر في جهوده وتطوير قدراته وطموحاته.