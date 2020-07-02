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خلال عام 2019

الصحة: 61 ألف مريض يتلقون خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في القطاع

02 تموز / يوليو 2020 02:25

الصحة: 61 ألف مريض يتلقون خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في قطاع غزة
الصحة: 61 ألف مريض يتلقون خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في قطاع غزة

غزة- الرأي

 اكدت وزارة الصحة على استمرار الجهود  المبذولة لرفع مستوى جودة أداء الخدمة في مرافق وزارة الصحة ، من خلال تقديم خدمة صحية شاملة ومتنوعة للمواطنين  وتعزيز خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل عبر 12 قسم علاج طبيعي  تابع لوزارة الصحة ، 9  أقسام منها في المستشفيات، و3أقسام في مراكز الرعاية الأولية والتي بلغ عدد المترددين عليها  في عام 2019 (28) ألف مريض منهم ( 26 ) ألف في المستشفيات، ونحو ألفين  مريض في مراكز الرعاية الأولية.

و أوضح التقرير السنوي للعلاج الطبيعي والتأهيل للعام الماضي 2019 الصادر عن مركز المعلومات الصحي بوزارة الصحة أن المؤشرات الصحية لخدمات مراكز العلاج الطبيعي في قطاع غزة والتي تشكل وزارة الصحة  ما نسبته 37.8%من مزودي خدماتها، مشيرا بأن عدد مراجعي أقسام العلاج الطبيعي في قطاع غزة بلغ (61) ألف مريض، أي بمعدل 30.3 لكل ألف من السكان، حيث قدمت لهم نحو 466 الف جلسة بمعدل 7.6 جلسة لكل مريض.

وذكر التقرير أن وزارة الصحة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي السريرية حيث يرتبط برامج العلاج الطبيعي بالمدة الزمنية التي يقضيها المريض بالمستشفى، بالإضافة الى مستشفى الوفاء ومستشفى الأمل وهما من ضمن المؤسسات الصحية الأهلية التي تقدم خدمة العلاج الطبيعي السريري .

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