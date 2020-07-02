اللجنة الفنية لملف "كورونا" تؤكد على اتباع إجراءات السلامة

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش اجتماعاً دورياً للجنة الفنية لمواجهة "كورونا "لمناقشة جملة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ومتابعة مدى التقيد بإجراءات السلامة المتبعة على المعابر والبضائع والاسعافات وسيارات نقل المرضى وغيرها، وذلك في إطار تعزيز الاجراءات الوقائية والاحترازية لتحصين المجتمع، موضحا خطورة التراخي في اجراءات الوقاية.

واستعرض اللقاء واقع مراكز الحجر الصحي، ومتابعة المستضافين والطواقم الصحية المرافقة لهم من خلال تقديم الدعم النفسي والمعنوي المستمر لهم.

وأكد اللقاء على استمرار اعداد مدربين لتدريب الطواقم الصحية وتأهيلهم للعمل داخل مراكز الحجر الصحي المختلفة الموزعة على كافة محافظات قطاع غزة، مع التنويه لأهمية الدور المجتمعي في تحصين المجتمع من خلال مراقبة سلسلة الارشادات وتكثيف التوعية بها.

وتداعت اللجنة الى جملة من العناوين في مواجهة كورونا وسبل تدعيم تلك الاجراءات بالشكل المناسب.