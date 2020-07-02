وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الفنية لملف "كورونا" تؤكد على اتباع إجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 61 ألف مريض يتلقون خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة التعليم يُكرّم طالباً ومعلمه لجهودهم المتميز وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تواصل تنفيذ مبادرة "زرع ابتسامة" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية وادي غزة يتسلم مهامه وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم زيارة لجمعية بلسم للتأهيل المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مؤسسة أمان وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية بني سهيلا يتسلم مهامه وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تبحث برامج التعاون مع " القضاء الشرعي"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لتحصين المجتمع

اللجنة الفنية لملف "كورونا" تؤكد على اتباع إجراءات السلامة

02 تموز / يوليو 2020 02:30

اللجنة الفنية لملف "كورونا" تؤكد على اتباع إجراءات السلامة
اللجنة الفنية لملف

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش اجتماعاً دورياً للجنة الفنية لمواجهة "كورونا "لمناقشة جملة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ومتابعة مدى التقيد بإجراءات السلامة المتبعة على المعابر والبضائع والاسعافات وسيارات نقل المرضى وغيرها، وذلك في إطار تعزيز الاجراءات الوقائية والاحترازية لتحصين المجتمع، موضحا خطورة التراخي في اجراءات الوقاية.

واستعرض اللقاء واقع مراكز الحجر الصحي، ومتابعة المستضافين والطواقم الصحية المرافقة لهم من خلال تقديم الدعم النفسي والمعنوي المستمر لهم.

وأكد اللقاء على استمرار اعداد مدربين لتدريب الطواقم الصحية وتأهيلهم للعمل داخل مراكز الحجر الصحي المختلفة الموزعة على كافة محافظات قطاع غزة، مع التنويه لأهمية الدور المجتمعي في تحصين المجتمع من خلال مراقبة سلسلة الارشادات وتكثيف التوعية بها.

وتداعت اللجنة الى جملة من العناوين في مواجهة كورونا وسبل تدعيم تلك الاجراءات بالشكل المناسب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟