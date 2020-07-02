الاحتلال يقتلع 150 شجرة زيتون ويصادر معدات في النقب

فلسطين المحتلة - الرأي

دمّرت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية خربة الوطن في النقب المحتل.

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال صادرت معدات عمل ثقيلة بقيمة تصل لأكثر من 100 ألف شيقل، تعود للحاج عبد السلام أبو عنزة

وأوضحت أن ما حصل يقع ضمن الحملة المستمرة على أراضي الفلسطينيين في القرية لتحريشها على يد ما يسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي” بهدف سلب الأرض.

وقال خليل أبو عنزة من خربة الوطن إن قوات الهدم اقتحمت أرض والده واقتلعت الأشجار وصادرة مركبات العمل ومعدات خاصة، معتبرة بأنه انتقام من نشاط الأهالي في خيمة الاحتجاج ومن الموقف الرافض للتهجير قائلاً: "هذا الأمر لن يمر".

وأكد أن اللجنة المحلية في خربة الوطن مستمرة في الموقف الرافض لممارسات التهجير، داعيًا من الأهالي في النقب إلى التواجد والالتفاف حولهم.