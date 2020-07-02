هنية: نشهد تقدماً نحو وحدة الموقف لمواجهة الاحتلال

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني شهد خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وبين هنية في تصريح له اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تمثلت بالمؤتمر المشترك بين نائب رئيس الحركة صالح العاروري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

وقال: "إن توحيد الجهود تجسد بمؤتمر اليوم ومسيرة الأمس في غزة، والتظاهرات في لبنان والشتات"، مشدداً على مؤتمر اليوم يدشن لمرحلة جديدة من العمل المشترك.

وأضاف "إننا في قيادة حماس ندعم هذه الخطوة التي عكست الحرص والمسؤولية الوطنية، وندعو جماهير شعبنا وكل قواه لتعزيز العمل المشترك في كل الساحات".

وتابع "يجب العمل بشكل مشترك في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا".

ودعا هنية الأمتين العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب، ودعم صموده ومقاومته الباسلة.