الزراعة.. استعداد لموسم الأضاحي وفق إجراءات مشددة (تقرير)

غزة- الرأي-ألاء النمر

على قدم وساق تستعد وزارة الزراعة في قطاع غزة والوزرات ذات العلاقة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورنا.

وزارة الزراعة في قطاع غزة، قالت إنها مستعدة لاستقبال موسم الأضاحي وفق إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح صحفي، على أن موسم الأضاحي في غزة، يسير بشكل طبيعي، وفق ما هو مخطط له.

وأضاف: "أن وزارة الزراعة، بدأت استعداداتها منذ أسابيع للتجهيز لموسم الأضاحي، وأن العمل جار على توفير الكميات اللازمة للاستهلاك في القطاع، دون أي مشاكل تذكر".

وتوقعت وزارة الزراعة، أن يصل الاحتياج للأضاحي هذا الموسم إلى 12 ألفاً من العجول والأبقار و30 ألفاً من الأغنام والماعز، وأن هذه النسبة، يتحكم بها سواء بالزيادة أو النقصان، الوضع الاقتصادي العام.

وفيما يخص أسعار الأضاحي في غزة، شدد البسيوني، على أن ما يُحدد الأسعار هو نسبة الإقبال والعرض والطلب، لافتًا إلى أن الوزارة لا تقوم بتحديد الأسعار.

وذكر أن الكميات المتوفرة حتى الآن ثمانية آلاف من الكمية المخصصة لعيد الأضحى، منوهًا إلى أن العجول يتم استيرادها كلياً من الخارج، أما الأغنام، فيتم استيراد جزء منها، وجزء آخر يربى في داخل القطاع.

وتابع أن الوزارة، قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة بإدارة الوزارة، مهمتها القيام بجولات على كل المسالخ والمذابح في القطاع من أجل فحص الاستعدادات، وتهيئة المسالخ في حال وجود أي إشكاليات ومعالجتها.

تنظيم المسالخ

بدروها؛ قامت الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالشروع في عملية تنظيم عمل المسالخ في محافظات قطاع غزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك لمنع الذبح العشوائي ولدرء المكاره الصحية الناتجة عن عملية الذبح داخل المدن والمناطق الفلسطينية.

وأكد نبيل جودة من الخدمات البيطرة والخبير البيطري أن وزارة الزراعة بدأت منذ أيام بالتجهيز والاستعداد لموسم الأضاحي لهذا العام.

وبين أنه تم عقد اجتماع موسع مع كافة مدراء البيطرة في المحافظات الخمس، إضافة إلى القيام بجولات تفقدية على تلك المسالخ للتأكيد على قرارات الوزارة، وتحذير من يخالف ذلك.

ولفت أنه تم عقد ورشة عمل مشتركة مع لجان من كل من وزارة الحكم المحلي والبلديات والمباحث الزراعية وجرى الاتفاق على الشروط الواجب توفرها في المسالخ المراد الذبح بها خلال فترة عيد الأضحى، حيث سيتم منح تراخيص مؤقته للذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك.