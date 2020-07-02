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الصحة في الضفة تُسجل 220 إصابة جديدة بـ"كورونا"

02 تموز / يوليو 2020 07:19

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فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة بتسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم الخميس في عدّة محافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 199 في محافظة الخليل، 10 في ضواحي القدس، 4 في محافظة رام الله والبيرة، 4 في محافظة نابلس.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من؛ طولكرم، جنين، قلقيلية.

وأكدت أن 11 حالة من بين المُصابين في العناية المكثفة، من ضمنهم ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في فلسطين ارتفع إلى ثلاثة آلاف و315 حالة، من بينها 2670 حالة نشطة أي لا تزال مُصابة.

أما عدد حالات التعافي فقد بلغت حتى صباح اليوم 634 وحالات الوفاة استقرت عند 11 حالة.

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