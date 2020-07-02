ورشة لدراسة ضبط جودة الإسمنت الوارد لقطاع غزة

غزة- الرأي:

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة المواصفات والمقاييس الخميس، ورشة لدراسة مواصفات الإسمنت الوارد لقطاع غزة وضبط جودته.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، إن الورشة تسعى لأن يحقق الإسمنت الوارد لغزة المتطلبات الفنية والاقتصادية، حيث تمت دعوة وزارة الاقتصاد وأصحاب المصانع وأساتذة الجامعات لدراسة ذلك.

وأضاف سرحان في حديثه لـ"الرأي" على هامش الورشة، أنه ستتم مناقشة العديد من أوراق العمل للاتفاق على نوعية الإسمنت المطلوب بأقل الأسعار، بحيث يبقى السوق منظم حسب الطلب.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبد الناصر أبو عواد، أن الورشة تهدف إلى تحديد المواصفات الخاصة بالإسمنت الوارد لغزة لتأمين المستهلك والمحافظة على المنشآت التي تقام في القطاع.

من جانبه، شدد المُحاضر بكلية الهندسة في الجامعة الإسلامية مأمون القدرة، على أن الورشة ستساعد في تحسين التنسيق بين كافة الدوائر المعنية كوزارة الاقتصاد التي تستقبل مواد البناء وتمنح الموافقات عليه ووزارة الحكم المحلي والبلديات.

من جهته، عبر مدير مختبر بيرزيت للتحاليل البيئية أحمد المغاري، عن شكره لوزارة الأشغال على الورشة القيمة، مؤكداً استعداه الكامل للتعاون من أجل ضبط جودة الإسمنت عبر إجراء التحاليل اللازمة له.

ونوه المغاري في حديثه لـ"الرأي" أن الورشة ستناقش المواصفات الكيميائية والفيزيائية والإنشائية وميزة كل نوع من أنواع الإسمنت الداخل لغزة.

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