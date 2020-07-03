الداخلية تُعلن اعتقال خلية مُوجّهة من الاحتلال

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن اعتقالها خلية موجهة من الاحتلال خلال قيامها بعمل تخريبي ضد المقاومة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن أجهزتها الأمنية اكتشفت تحركاتٍ مشبوهة لعدد

من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء

الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات

تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة. كما تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال.

وأوضحت أنه من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام

القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشدد وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن الأجهزة الأمنية تواصل القيام بواجبها بكل يقظة، ولن تسمح بالمساس باستقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول ذلك.