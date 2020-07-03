أرقام كيكى سيتين مع برشلونة أسوأ من عصر فالفيردى

أصبح كيكى سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانى، مهددا الإقالة خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق الكتالونى وتعادله في 3 من أخر 4 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإسباني ليبتعد عن المنافسة على اللقب ويتنازل عن الصدارة لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أرقام سيتين في العديد من الجوانب مع برشلونة هذا الموسم 2019-2020، أسوأ من المدرب السابق للفريق الكتالونى إرنستو فالفيردى، حيث يملك المدرب الحالي نسبة انتصارات تصل إلى 61.11% مقابل 61.54% للمدير الفني السابق.

أضافت الصحيفة أن متوسط أهداف برشلونة تراجع في عقد سيتين إلى 1.83 هدفا في المباراة الواحدة مقابل 2.31 هدفا مع المدرب السابق، موضحة أن رصيد التمريرات أقل والتسديدات على المرمى أيضا.

أشارت الصحيفة إلى أن استمرار سيتين في تدريب برشلونة يعتمد قبل أي شي أخر على نتيجة المواجهة المقبلة أمام فياريال، وعلى ما يفعله ريال مدريد في الجولات القادمة.

أوضحت الصحيفة أن المدرب الحالي لا يحظى أيضا بالدعم الكامل من غرفة الملابس أو على الأقل عدد كبير منهم، وهو ما أحدث انقساما كبيرا بين اللاعبين.

وخسر الفريق الكتالونى 6 نقاط من إجمالي 6 مباريات خاضها في الليجا خلال الشهر الماضى، حيث حقق 3 انتصارات فقط وتعادل في 3 مباريات وهو ما ساهم في تنازله عن الصدارة لغريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 71 نقطة متفوقا بفارق نقطة عن البلوجرانا الوصيف برصيد 70 نقطة.