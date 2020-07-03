ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات تمديد عقده

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى نية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدم تمديد عقده مع نادى برشلونة، والرحيل عن صفوف الفريق، مع نهاية عقده الحالى فى عام 2021، ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ميسي، يفكر جديا فى الرحيل عن صفوف برشلونة، مع نهاية عقده الحالى مع النادى فى صيف عام 2021، وعدم تمديد العقد.

أضاف الإذاعة الإسبانية، أن النجم الأرجنتينى غاضب بشدة من التسريبات التى تخرج إلى وسائل الإعلام، والتى تجعله مسئولا عن عديد من القرارت التى تخص الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أن مفاوضات تمديد عقد ميسي، مع برشلونة تسير فى الطريق الصحيح، إلا أنه قرر إيقاف تلك المفاوضات بعد أن سئم من إدارة ناديه، والمشاكل الكثيرة التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن، ميسي لم يعرف خلال مسيرته الكروية غير برشلونة، والذى بدأ معه منذ عام 2005، وقاد الفريق إلى ثورة كروية كبيرة لم يشهدها النادى طوال تاريخه، من حيث الألقاب التى حصل عليها الفريق خلال تواجده.

وأصبح برشلونة قريبا من فقدان لقب الدوري الإسباني، بعد ابتعاد الغريم التقليدى بصدارة الليجا، برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، والذى تعادل الثلاثاء الماضى مع فريق أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2 – 2، بينما توقف رصيد خيتافى عند 52 نقطة فى المركز السادس.