كلوب يتفوق على جوارديولا في المواجهات المباشرة

يتفوق الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول على نظيره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في عدد المواجهات المباشرة بينهما، بالرغم من فوز السيتي مساء الخميس برباعية نظيفة في الجولة الـ32 من الدوري الانجليزي المممتاز.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، فإن ثنائي التدريب الشهير تقابلا حتى الآن 19 مباراة، فاز كلوب في 9 و جوارديولا في 8 فيما حسم التعادل نتيجة مباراتين.

وأشارت الشبكة إلى أن جوارديولا يمتلك أكبر الانتصارات، حيث حقق في وقت سابق الفوز 5-0 قبل أن يحقق خلال هذه الماراة الفوز 4-0 .

مان سيتي ضد ليفربول

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا نظيره ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء، اليوم الخميس، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء الهدف الأول عن طريق النجم البلجيكي كسفن دي بروين في الدقيقة 25 من خلال ركلة جزاء تحصل عليها رحيم سترلينج، ثم أضاف سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 35 من خلال كرة أمام المرمى بتمريرة فيل فودين، وفى الدقيقة 45 سجل النجم الواعد فيل فودين الهدف الثالث من خلال كرة رائعة أمام المرمى تلقاها من النجم الأول للمباراة كيفن دي بروين.

وفى الشوط الثاني وفى الدقيقة 66 أضاف مانشستر سيتي الهدف الرابع عبر البديل أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لصالح مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة لمدة 90 دقيقة للنجم المصري محمد صلاح الذي بدأ المباراة حتى النهاية، وقد أجرى المدرب يورجن كلوب 5 تبديلات في المباراة.

وحرص لاعبو مانشستر سيتي على عمل ممر شرفي للاعبو ليفربول قبل انطلاق المباراة، بعد تتويج الريدز بلقب البريميرليج رسميًا من الجولة الماضية، في بادرة طيبة من المدرب الاسباني بيب جوارديولا.

وحسم ليفربول اللقب رسميا يوم الخميس الماضى، عقب سقوط مانشستر سيتى منافسه المباشر أمام تشيلسى بهدفين مقابل هدف على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الجولة الـ 32.

بهذه النتيجة يغرد ليفربول منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 86 نقطة متفوقا على مانشستر سيتى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 66 نقطة، ليصبح فارق الصدارة 20 نقطة فقط.