

علاج انخفاض ضغط الدم يعتمد على علاج السبب الذي يؤدي لذلك وانخفاض الضغط هو انخفاض ضغط الدم، بحيث يكون تدفق الدم إلى أعضاء الجسم غير كاف وتتطور أعراض أو علامات انخفاض تدفق الدم وعادة ما يكون الضغط المنخفض بدون أعراض علامة على وجود مشكلة، في هذا التقرير نتعرف على علاج انخفاض ضغط الدم،

علاج انخفاض ضغط الدم يتحدد بناء على السبب الكامن وراء حدوث هذا الانخفاض في الضغط على سبيل المثال ، إذا كان الدواء يسبب انخفاض ضغط الدم، فقد يلزم ذلك تخفيض جرعة الدواء أو توقف الدواء حسب ما يراه طبيبك وتشمل أعراض انخفاض ضغط الدم الدوار والدوخة والإغماء وتكون هذه الأعراض أكثر وضوحًا عندما ينتقل الأفراد من وضعية الاستلقاء أو الجلوس إلى وضعية الوقوف (انخفاض ضغط الدم الانتصابي).

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم الذي يتسبب في تدفق غير كاف للدم إلى أعضاء الجسم إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي.

تشمل الأسباب الشائعة لانخفاض ضغط الدم انخفاض حجم الدم وأمراض القلب والأدوية.

وتشمل طرق علاج انخفاض ضغط الدم:

-يمكن أن يكون الجفاف سبب انخفاض ضغط الدم ويكون علاج الجفاف بالسوائل والمعادن يمكن معالجة الجفاف الخفيف دون الغثيان والقيء بالسوائل الفموية لكن عادة ما يتم علاج الجفاف المعتدل إلى الشديد في المستشفى.

-يمكن علاج فقدان الدم عن طريق علاج سبب النزيف، والسوائل الوريدية وعمليات نقل الدم يحتاج النزيف المستمر والشديد إلى المعالجة الفورية.

-الصدمة الإنتانية حالة طارئة طبية وتعالج بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.

-يتم تعديل أدوية ضغط الدم أو مدرات البول أو تغييرها أو إيقافها من قبل الطبيب إذا كانت تسبب أعراض انخفاض ضغط الدم.

-قد يكون بطء القلب بسبب الدواء قد يقوم الطبيب بتخفيض الدواء أو تغييره أو إيقافه. يتم علاج بطء القلب بسبب متلازمة الجيوب الأنفية باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب.

-يتم علاج الانسداد الرئوي وتجلط الأوردة العميقة باستخدام مسيلات الدم.

يمكن علاج انخفاض ضغط الدم بتغيرات في النظام الغذائي مثل:

زيادة شرب المياه .

- زيادة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين (لأن الكافيين يضيق الأوعية الدموية)

-باستخدام جوارب الضغط لضغط عروق الساق وتقليل تجمع الدم في عروق الساق