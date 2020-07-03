5 مزايا جديدة تصل لتطبيق Zoom.. الأمان والتشفير أبرزها



أطلق مطورو تطبيق (Zoom) لمكالمات الفيديو الإصدار الخامس من التطبيق، الذي يُعد نقلة مهمة له بعد أن شهد نموًا هائلًا خلال جائحة فيروس كورونا مع توجه أغلب المستخدمين للعمل من المنزل.



ويتضمن التحديث الجديد العديد من التحسينات والميزات التي تعالج الكثير من المشكلات الأمنية التي هددت مستخدمي تطبيق Zoom في الفترة الأخيرة، وإليك 5 من أبرز التحسينات في تطبيق زُوم بعد إطلاق الإصدار الخامس:



1- سهولة الوصول إلى إعدادات الأمان

يتيح لك تطبيق Zoom الآن الوصول إلى جميع إعدادات الأمان في نافذة واحدة، حيث تظهر جميع الإعدادات لمضيف الاجتماع في مكان واحد يسهل الوصول إليه، وتحتوي على إعدادات، مثل إتاحة وظائف معينة لكل مشارك أثناء الاجتماع، وإضافة علامات مائية إلى لقطات الشاشة، وحفظ تسجيل صوتي للاجتماع، وغيرها.



2- الحماية ضد التصيد

أضافت الشركة المطورة للتطبيق أيضًا بعض الإعدادات التي تُفعل بشكل افتراضي لمنع الهجمات غير المتوقعة على غرف الاجتماعات التي عرفت بهجوم ZoomBombing ، وذلك من خلال إنشاء كلمة مرور للاجتماع، وميزة Waiting Room ، التي تتطلب موافقة المضيف حتى يتمكن المدعو من الانضمام للمكالمة الجماعية.



بالإضافة لذلك يمكن لمضيف الاجتماع منع المشاركين من إعادة تغيير أسماء التسجيل الخاصة بهم، كما يتيح التطبيق لمالكي الإصدار المدفوع مطالبة الأعضاء بتقديم معلومات عن أنفسهم، مثل: الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وحظر المستخدمين غير المصرح لهم أو أولئك الذين يقدمون عناوين بريد إلكتروني غير معروفة أو مجهولة.



3- الإبلاغ عند توجيه بياناتك لخادم آخر بدون موافقتك

واجهت الشركة المطورة لتطبيق Zoom انتقادات شديدة عندما اُكتشف أن معظم مكالمات الفيديو التي تُجرى عبر التطبيق تُوجه إلى خوادم تقع في الصين، والآن مع إطلاق الإصدار الخامس من التطبيق تغير هذا النهج تمامًا، حيث يمكن لمستخدمي الإصدار المدفوع اختيار البلدان التي تمر بها بياناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع المشاركين في الاجتماع الآن معرفة مركز البيانات الذي يتصلون به من خلال النقر على الرمز “i” الموجود في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة، وإذا اكتشفت أن المضيف يقوم بتوجيه البيانات إلى مكان آخر بدون موافقتك، يمكنك تقديم شكوى إلى الشركة المطورة للتطبيق.



4- أمان مشاركة الشاشة

في السابق وُجد أن تطبيق (Zoom) دائمًا ما يُظهر معاينات لرسائل الدردشة في الإشعارات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى معرفة جميع المشاركين أنك تجرى دردشة نصية مع أحد الأشخاص داخل الاجتماع.



ولكن في الإصدار الخامس من التطبيق حُذفت هذه الميزة، حيث أصبحت الدردشات التي تُجرى بين أي شخصين مشاركين في الاجتماع تتم بسرية تامة من خلال إخفاء ميزة الإشعارات عند مشاركة الشاشة بين أي شخصين إلا إذا اختاروا إظهارها للجميع.



5- التشفير الشامل للجميع

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق Zoom أنه بدءًا من الإصدار الخامس للتطبيق ستتاح تقنية التشفير من طرف إلى طرف للجميع، من ضمنهم الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق مجانًا، حيث طرحت الشركة بروتوكول التشفير الجديد لجميع المستخدمين في شهر مايو الماضي، وجعلت التحديث إلزاميًا للحصول على الميزة.

