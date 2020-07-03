كيف تجعل بريدك الإلكترونى "محصنا" من أى اختراق فى خطوات؟

يخشى عدد كبير من الناس من اختراق بريدهم الإلكترونى الذى يوجد عليه معظم أسرارهم ورسائلهم الخاصة والرسمية وربما صورهم وبياناتهم البنكية وملفاتهم الحساسة، وتعتبر خدمة البريد الإلكترونى من جوجل "جى ميل"، أحد أبرز خدمات البريد الإلكترونى المجانية حول العالم، ولكن ينبغى تأمين تلك الخدمة، حتى لا يصبح المستخدم فريسة سهلة لعمليات الاختراق، التى قد تهدد معلوماته وبياناته الشخصية والبنكية وربما تفضح أسرار عمله.

ولتأمين حسابك ينبغى أن يتبع الشخص نصائح الأمان الثلاثة، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، وجاءت تلك النصائح الثلاثة على النحو التالي:

1- المصادقة الثنائية:



تمكن المصادقة الثنائية من تسجيل الدخول لحسابه عبر البريد الإلكترونى، والتى تسمح بإمكانية الوصول إلى كلمة المرور ورمز التحقق الذى يتم إرساله إلى رقم هاتفك المحمول المسجل لدى خدمة البريد الإلكتروني.

ولتنشيط تلك التقنية ينبغى اتباع الخطوات التالية:

- افتح حساب بريدك الإلكترونى وانتقل إلى إدارة الحساب الخاص بك، ثم انقر فوق خيار الأمان.

- الآن، فى خيار "تسجيل الدخول إلى جوجل"، انقر فوق المصادقة الثنائية واضغط على البدء واتبع التعليمات.

- يمكنك الآن إدخال رقم هاتفك أو رسالتك النصية أو مكالمة صوتية للمصادقة الثنائية.

2- تنبيه كلمة المرور:



تعمل تلك التقنية أنه إذا تم إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك على موقع غير تابع لخدمة البريد الإلكترونى "جوجل"، فسيتم إعلامك عن طريق إشعار لتنبيهك بأنك تدخل كلمة مرورك إلى موقغ غير تابع لـ"جوجل".

ويمكن تنشيط تلك التقنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- افتح متصفح "جوجل كروم" وقم بتسجيل الدخول إلى حساب "جوجل" الخاص بك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

- قم بتنزيل كلمة المرور من متجر "كروم" واتبع التعليمات.

- قم بتسجيل الدخول مرة أخرى للبدء من جديد وصول الإشعارات له.

3- التحقق من الأنشطة المشبوهة:



يخطرك "جى ميل" بأى أنشطة مشبوهة عن طريق إرسال الإشعارات على الفور إذا حاول شخص ما تسجيل الدخول من موقع أو جهاز آخر.

ولتفعيل تلك التقنية ينبغى السير على الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بك وانتقل إلى إدارة حساب جوجل الخاص بك.

- الآن، اضغط فوق خيار "الأمان" وحدد مراجعة تفاصيل الأمان.

- عند الضغط فوق التفاصيل، يمكنك الآن عرض التاريخ والوقت والموقع ونوع الجهاز المستخدم الذى تمكن من الوصول إلى حساب جيميل الخاص بك