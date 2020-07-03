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اكتشاف نوع جديد من الديناصورات: عاشت قبل 90 مليون سنة

03 تموز / يوليو 2020 04:38

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عام بعد عام يكشتف الكثير من العلماء نوع جديد من الديناصورات، هذه المرة تم الكشف عن بقايا متحجرة لنوع جديد من الديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا حسب ما أعلن علماء أحافير اليوم الخميس. بقايا الديناصور الذي تم كشفه من النوع المجنح ويشبه قوائم شبيهة لقوائم فيلوسيرابتور ويعتقد الخبراء أنه قد يساهم في كشف معلومات حول تطور الطيور

تلك المتحجرات يبلغ طولها أقل من متر ونصف المتر، وتم اكتشافها في مقاطعة ريو نيغرو في باتاغونيا على مسافة حوالى 1100 كيلومتر من بوينس آيرس، وفقا لوكالة النشر العلمي التابعة لجامعة لا ماتانزا.

وأوضح ماتياس موتا الباحث في متحف العلوم الطبيعية في الأرجنتين أن الأحافير تعود إلى نوع جديد من ديناصورات بارافيس الآكلة للّحوم وقد أطلق عليه "أوفيرورابتور تشيمنتوي".

النوع المكتشف من النوع المرتبط بسلالة أخرى وجدت على مسافة أكثر من 10 آلاف كيلومتر في مدغشقر.

وتم اكتشاف أجزاء من المتحجرات للمرة الأولى في العام 2013 وعثر على المزيد منها خلال عمليات حفر في العام 2018.

ووفقاً لوكالات الأنباء، أوضح موتا المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في "ذي ساسنس أوف نايتشر"، "كان لهذا الحيوان مخلب حاد للغاية في إصبع السبابة كان يستخدمه بالتأكيد لمهاجمة الفريسة، وكانت ساقاه طويلتين ما يشير إلى أنه كان يعدو كثيرا، لقد كان بالتأكيد سريعا ورشيقا ومثل كل أقاربه، كان آكل لحوم".

وفوجئ الباحثون عندما وجدوا أن ساقيه تشبهان سيقان سلسلة ديناصورات "رابتور" لكن أطرافه العلوية كانت طويلة جدا وصلبة على غرار الطيور الحديثة.

ومن خلال عمليات الحفر الثانية، اكتشف العديد من العظام، بما فيها قدم كاملة تقريبا وفقرات الذيل وأجزاء من الجناح وفق ما قال عالم الأحافير فيديريكو بريسن إيغلي

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