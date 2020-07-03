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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2549) الجمعة 3/7/2020
أخبار فلسطينية
وزير خارجية قطر يبحث مع هنية مستجدات القضية الفلسطينية
فلسطين.. الضفة تبدأ بإجراءات الإغلاق الشامل للحد من انتشار “كورونا”
ترحيب فلسطيني باتفاق فتح وحماس على العمل المشترك في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
"العاروري" و"الرجوب" يؤكدان وجوب الوحدة لمقاومة مشروع "الضم"
هنية: شعبنا يشهد خطوة متقدمة نحو الوحدة
رئيس الوزراء يرحب بالأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء "فتح و" حماس"
أخبار إسرائيلية
بعد مشادة حادة مع غانتس.. نتنياهو يعلن تشديد بعض القيود
نتنياهو وغانتس وريفلين يتعهدون بإعادة الإسرائيليين الأسرى من غزة
نتنياهو: مستعدون للتفاوض لاستعادة جنودنا من غزة
وزير إسرائيلي يحدد موعدًا أخيرًا لتنفيذ "الضم"
اخبار دولية
الفاتيكان ينتصر لفلسطين ويرفض «الضم»
كارتر: «الخطة» تنتهك اتفاق أوسلو
مناقشات سرية بين إسرائيل وإدارة ترامب
تركيا: ندعم التفاهم الفلسطيني ضد خطة الضم الإسرائيلية
السيناتور فان-هولن يحث على استخدام المساعدات الأميركية لمنع إسرائيل من الضم
أخبار عربية
العاهل الأردني يشدد على رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية
كتلة المستقبل اللبنانية: قرار الضم يشكل اعتداءً جديدًا على الشعب الفلسطيني
تنسيق أردني ــ لبناني وتأكيد خطورة ضم الأراضي الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم وتعتقل مواطنين من الضفة وتضرب إجراءات الوقاية الصحية…
الحكومة الفلسطينية تصرف 50% من رواتب موظفيها بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال –…
تصاعد الخلافات الداخلية في إسرائيل حيال الضمّ وتزايد الضغوط الدولية لمنعه
فلسطين.. المخاوف من وصول “كورونا” للأسرى تزداد.. وسلطات الاحتلال تقرر تحويل أحد المعتقلات…
بعد توقف الزيارات بسبب “كورونا”.. أهالي الأسرى يستأنفون زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال
فتح وحماس تتفقان على مواجهة صفقة القرن ومشروع الضم الإسرائيلي
الشرق الأوسط
توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»
نصف راتب لموظفي السلطة الفلسطينية
الخليج الإماراتية
قضية فلسطين حقيقة عادلة يتوارثها بابوات «الفاتيكان»
اتفاق «فصائلي» لإفشال الخطة «الإسرائيلية».. ومصادمات مع الاحتلال
الأهرام المصرية
تسجيل 322 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين اليوم الخميس
كتلة المستقبل اللبنانية: قرار الضم الإسرائيلي يشكل اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
فلسطين تسجل 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا
إسرائيل تحد من التجمعات بعد تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا
الغد الأردنية
“الكابينت” لم يبحث عميقا في الضم
على نتنياهو الرحيل ولكن من سيحل مكانه؟
فتح وحماس تتفقان على إفشال مخطط نتنياهو في الضفة والأغوار
الرجوب: نريد فتح صفحة جديدة مع حركة حماس
220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة
الشرق القطرية
مسيرة في غزة رفضا لخطة الضم
قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من القدس والضفة
طائرات استطلاع قوات الاحتلال تحلق في اجواء غزة
هنية يشيد بمواقف تركيا تجاه فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تعافي 3 حالات من مصابي كورونا بغزة
الداخلية بغزة تتوقع وصول 2000 عالق عبر معبر رفح
بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين ببحر رفح
102 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس
المحرر "قبها": الحركة الأسيرة بصدد التصعيد ضد عقوبات الاحتلال
"حماس" تهنئ ابنها المحرر "قبها" بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال
أمن السلطة بجنين يعتدي على موكب استقبال المحرر أمجد قبها
عزام يعقب على المؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح
القدس المحلية
نمر: الاغلاق يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة
داخلية غزة : اكتشاف خلية خططت لعمل تخريبي ضد المقاومة
وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا في الخليل
مغتربون من نابلس يتبرعون بـ 10 أجهزة للمساعدة بعلاج مصابي كورونا
حالتا وفاة و 790 إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل
الاحتلال يكشف دور حوامات "كواد كابتر" في اغتيال أبو العطا وتنفيذ مهام سرية
محدث| مقتل مواطن وإصابة آخر خلال شجار في قرية بزاريا غرب نابلس
الإغاثة الزراعية تُدخل 7 أصناف جديدة من العنب لزراعتها في غزة
الحياة الجديدة
الزعنون: فلسطين والأردن في خندق المواجهة
"فدا" يرحب بالمواقف الوحدوية لحركتي "فتح" و"حماس"
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأخضر الإبراهيمي
الأيام
»ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين اليوم إلى 322
»تواصل الفعاليات الدولية الرافضة لمخططات الضم
» إغلاق حاجز الكونتينر في كلا الاتجاهين ببوايات حديدية
» بشارة: 50% من رواتب شهر أيار لمن تزيد رواتبهم عن 1750
»الكنيست يصادق على قانون تتبع الاستخبارات للمصابين بكورونا
وكالة صفا
الخارجية: 43 إصابة جديدة بالكورونا في صفوف جالياتنا
بلدية الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزليهما ذاتيا
رئيس الوزراء يرحب بالأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء "فتح و"حماس"
الحرب الإسرائيلية على الجبهة الشعبية "لن تنال من عزيمتها"
مركز: 13 انتهاكًا إسرائيليًا يوميًا ضد الفلسطينيين بحزيران
حماس تبحث عديد القضايا مع سفير إيران في لبنان
الزهار يُعزي بوفاة مسؤول إندونيسي مناصر للقضية الفلسطينية
إجراءات استثنائية بنابلس لتمكين الموظفين من سحب رواتبهم
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية تُعلن اعتقال خلية مُوجّهة من الاحتلال
فيديو ورشة لدراسة ضبط جودة الإسمنت الوارد لقطاع غزة
اللواء "أبو نعيم" يترأس اجتماعاً لخلية الأزمة لمواجهة "كورونا"
هنية: نشهد تقدماً نحو وحدة الموقف لمواجهة الاحتلال
وكيل وزارة التعليم يُكرّم طالباً ومعلمه لجهودهم المتميز
زراعة شمال غزة تواصل تنفيذ مبادرة "زرع ابتسامة"
الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية وادي غزة يتسلم مهامه
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: المؤتمر المشترك بين "فتح وحماس" تطور ايجابية مهم
بدران: الحالة مهيِّئة لإحداث تغييرات في ملف الوحدة وترتيب العلاقة بين حماس وفتح
مالية رام الله تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار الماضي
رام الله: قرار الاغلاق يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس
اشتية يرحب بالأجواء الايجابية التي سادت خلال مؤتمر "فتح" و"حماس"
مقتل مواطن وإصابة آخر جراء شجار شمال غرب نابلس
الشعبية: الحرب الصهيونية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها
دحلان يعلّق على مؤتمر فتح وحماس بشأن مخطط الضم "الإسرائيلي"
قوات الاحتلال تصادر جرافة وجرار زراعي جنوب نابلس
سما نيوز
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأخضر الإبراهيمي.. اليك تفاصيله
اسرائيل: تقييدات جديدة كبيرة في أعداد المصلين والمشاركين في الأعراس
"المحامين العرب": إجراءات الضم الإسرائيلية غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي
عشراوي تثمن موقف القيادات النسوية العالمية لتجاوبهن مع مناشدة نساء فلسطين
الاحتلال يعزل الأسير محمود السعدي في "هداريم"
إغلاق مقر القضاء العسكري بالخليل بعد إصابة ضابطين بكورونا
عرب 48
ماذا تقول تقارير "الهاغاناه" عن قرية عنبتا؟
مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر إثر شجار قرب نابلس
الصحة الفلسطينية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خفض حاد في رواتب موظفي السلطة الفلسطينيّة
مواجهات مع الاحتلال في الخليل واعتقال شاب من جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 تموز (يوليو)
- 1993م إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في هجوم بالقنابل على سجن غزة المركزي، حيث يعتقل أسرى فلسطينيون.
- 1976م إسرائيل ترسل إلى أوغندا فرقة كوماندوز عسكرية لتحرير رهائن إسرائيليين في طائرة فرنسية خطفها فدائيون فلسطينيون إلى مطار عنتيبي الأوغندي.
- 1969م مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 267 الذي جدّد فيه دعوته لإسرائيل إلى إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، وإسرائيل تصر على تجاهل القرار، وضم القدس الشرقية إلى الجزء المحتل منذ عام 1948.
- 1922م السياسي البريطاني ونستون تشرتشل (1874 - 1965) يصدر "الكتاب الأبيض" بشأن فلسطين موضحاً مفهوم الوطن القومي اليهودي، ومنكراً أنّ وعد بلفور سيؤدي إلى قيام دولة يهودية في فلسطين، واستثنى شرق الأردن من هذا الوعد.
- 1904م وفاة ثيودور هرتزل اليهودي النمساوي (المجري المولد). يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية، والمسؤول عن الإعداد للمؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 1897، ورأس المنظمة الصهيونية العالمية التي انبثقت عن المؤتمر حتى وفاته.