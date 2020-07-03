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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2549) الجمعة 3/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

ترحيب فلسطيني باتفاق فتح وحماس على العمل المشترك في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي

أخبار إسرائيلية

بعد مشادة حادة مع غانتس.. نتنياهو يعلن تشديد بعض القيود

نتنياهو وغانتس وريفلين يتعهدون بإعادة الإسرائيليين الأسرى من غزة

نتنياهو: مستعدون للتفاوض لاستعادة جنودنا من غزة

وزير إسرائيلي يحدد موعدًا أخيرًا لتنفيذ "الضم"

اخبار دولية

الفاتيكان ينتصر لفلسطين ويرفض «الضم»

كارتر: «الخطة» تنتهك اتفاق أوسلو

السيناتور فان-هولن يحث على استخدام المساعدات الأميركية لمنع إسرائيل من الضم

أخبار عربية

كتلة المستقبل اللبنانية: قرار الضم يشكل اعتداءً جديدًا على الشعب الفلسطيني

تنسيق أردني ــ لبناني وتأكيد خطورة ضم الأراضي الفلسطينية

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم وتعتقل مواطنين من الضفة وتضرب إجراءات الوقاية الصحية…

الحكومة الفلسطينية تصرف 50% من رواتب موظفيها بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال –…

تصاعد الخلافات الداخلية في إسرائيل حيال الضمّ وتزايد الضغوط الدولية لمنعه

فلسطين.. المخاوف من وصول “كورونا” للأسرى تزداد.. وسلطات الاحتلال تقرر تحويل أحد المعتقلات…

بعد توقف الزيارات بسبب “كورونا”.. أهالي الأسرى يستأنفون زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال

فتح وحماس تتفقان على مواجهة صفقة القرن ومشروع الضم الإسرائيلي

الشرق الأوسط

توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»

نصف راتب لموظفي السلطة الفلسطينية

الخليج الإماراتية

قضية فلسطين حقيقة عادلة يتوارثها بابوات «الفاتيكان»

اتفاق «فصائلي» لإفشال الخطة «الإسرائيلية».. ومصادمات مع الاحتلال

الأهرام المصرية

تسجيل 322 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين اليوم الخميس

كتلة المستقبل اللبنانية: قرار الضم الإسرائيلي يشكل اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

فلسطين تسجل 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تحد من التجمعات بعد تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

داخلية غزة : اكتشاف خلية خططت لعمل تخريبي ضد المقاومة

وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا في الخليل

مغتربون من نابلس يتبرعون بـ 10 أجهزة للمساعدة بعلاج مصابي كورونا

حالتا وفاة و 790 إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

الاحتلال يكشف دور حوامات "كواد كابتر" في اغتيال أبو العطا وتنفيذ مهام سرية

محدث| مقتل مواطن وإصابة آخر خلال شجار في قرية بزاريا غرب نابلس

الإغاثة الزراعية تُدخل 7 أصناف جديدة من العنب لزراعتها في غزة

الحياة الجديدة

الزعنون: فلسطين والأردن في خندق المواجهة

"فدا" يرحب بالمواقف الوحدوية لحركتي "فتح" و"حماس"

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأخضر الإبراهيمي

​الأيام

»ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين اليوم إلى 322

»تواصل الفعاليات الدولية الرافضة لمخططات الضم

» إغلاق حاجز الكونتينر في كلا الاتجاهين ببوايات حديدية

» بشارة: 50% من رواتب شهر أيار لمن تزيد رواتبهم عن 1750

»الكنيست يصادق على قانون تتبع الاستخبارات للمصابين بكورونا

وكالة صفا

الخارجية: 43 إصابة جديدة بالكورونا في صفوف جالياتنا

بلدية الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزليهما ذاتيا

رئيس الوزراء يرحب بالأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء "فتح و"حماس"

الحرب الإسرائيلية على الجبهة الشعبية "لن تنال من عزيمتها"

مركز: 13 انتهاكًا إسرائيليًا يوميًا ضد الفلسطينيين بحزيران

حماس تبحث عديد القضايا مع سفير إيران في لبنان

الزهار يُعزي بوفاة مسؤول إندونيسي مناصر للقضية الفلسطينية

إجراءات استثنائية بنابلس لتمكين الموظفين من سحب رواتبهم

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

عرب 48

ماذا تقول تقارير "الهاغاناه" عن قرية عنبتا؟

مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر إثر شجار قرب نابلس

الصحة الفلسطينية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خفض حاد في رواتب موظفي السلطة الفلسطينيّة

مواجهات مع الاحتلال في الخليل واعتقال شاب من جنين

حدث في مثل هذا اليوم

3 تموز (يوليو)

1993م إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في هجوم بالقنابل على سجن غزة المركزي، حيث يعتقل أسرى فلسطينيون.

1976م إسرائيل ترسل إلى أوغندا فرقة كوماندوز عسكرية لتحرير رهائن إسرائيليين في طائرة فرنسية خطفها فدائيون فلسطينيون إلى مطار عنتيبي الأوغندي.

1969م مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 267 الذي جدّد فيه دعوته لإسرائيل إلى إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، وإسرائيل تصر على تجاهل القرار، وضم القدس الشرقية إلى الجزء المحتل منذ عام 1948.

1922م السياسي البريطاني ونستون تشرتشل (1874 - 1965) يصدر "الكتاب الأبيض" بشأن فلسطين موضحاً مفهوم الوطن القومي اليهودي، ومنكراً أنّ وعد بلفور سيؤدي إلى قيام دولة يهودية في فلسطين، واستثنى شرق الأردن من هذا الوعد.