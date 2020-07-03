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النائب العام يصدر تعليماته بالتشدد في ملاحقة قضايا تزوير المستندات الرسمية

03 تموز / يوليو 2020 10:22

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بمدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية م.محمود المدهون، على إصداره التعليمات للنيابات الجزئية بالتشدد في ملاحقة المتهمين في قضايا تزوير المستندات الرسمية، وخاصة الوكالات، التي تضر بالمصالح الخاصة والاستقرار العام، وتعمل على زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وأشار النائب العام الى ضرورة انتباه المواطنين الى عدم التعاطي والتعامل مع أي مستند صادر عن أي جهة خارجية إلا بعد التصديق عليه من سفارات فلسطين ومن وزارتي الخارجية والعدل، لضمان صدقيته وعدم الطعن بمشروعيته.

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