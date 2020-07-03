وادي يجري زيارة لعدد من المصانع الغذائية في محافظة غزة

غزة-الرأي

أجرى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي الخميس جولة تفقدية لعدد من المصانع بمحافظة غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان أصدرته اليوم أن وكيل الوزارة اجري جولة تفقدية لعدد من المصانع الغذائية للاطلاع على أوضاع ومشاكل المصانع.

وشارك في الجولة نائب رئيس الاتحاد العام على الحايك وعدد من رؤساء الاتحادات التخصصية بمؤسسات القطاع الخاص، وشملت الجولة زيارة لمصنع ايس كريم الأمير، ومصنع صابحة لإنتاج صلصة البندورة.

واكد. وادي، أن الهدف من الجولة دعم المنتج المحلي وحماية الصناعات الوطنية في قطاع غزة والتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع ودور الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة، ووضع اليات للبضائع المستورة.

واستمع د. وادي خلال الجولة لمشاكل أصحاب المصانع التي يعانون منها على أرض الواقع والتباحث في كيفية وضع حلول لها.

من جانبه قال الحايك، ان هذه الجولة تأتي بمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني تأتي للاطلاع وتفقد المصانع المحلية في قطاع غزة، مضيفاً ان هذه الزيارة لاقت ارتياح من أصحاب المصانع.

بدوره، عبر الحايك عن تقدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مجهودات وكيل الوزارة على المجهودات التي يقوم بها للاطلاع على هموم ومشاكل أصحاب المصانع.

وعبر أصحاب المصانع عن شكرهم لجهود الوزارة في متابعة عمل المصانع وجولاتها المستمرة ووقوفها بجانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها مطالبين الوزارة بمزيد من الدعم لمنتجاتهم للنهوض بمصانعهم.

وفي موضوع اخر، عقد د. وادي في مكتبه اجتماعاً مع وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، ووكيل مساعد وزارة المالية أ. إبراهيم صيام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع أصحاب مزارع الدواجن وبحث أسعار الدجاج في قطاع غزة، وتم الاتفاق على تحديد موعد للقاء مع موزعي الدواجن لوضع ضوابط لأسعار الدواجن من اجل حماية المزارع الفلسطينية في قطاع غزة.