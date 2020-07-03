صحة رام الله: وفاة سيدة بكورونا وتسجيل 68 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة ستينية من الظاهرية بمحافظة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مايرفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 13 حالة.

كما أفادت الوزارة في بيان، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات 3485، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة 2835، و11 حالة في العناية المكثفة.

فيما سُجل 637 حالة تعاف، بينما سجل 3 حالات تعافٍ في قطاع غزة.

كما ذكرت الوزارة أن 800 فحص أجري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقُسمت الإصابات الجديدة الـ 68 على النحو التالي:

محافظة الخليل: (مدينة الخليل 19) (يطا 19) (إذنا 3).

محافظة بيت لحم: (مدينة بيت لحم 6) (مخيم الدهيشة 6) (مخيم العزة 1) (الدوحة 2) (الخضر 11)

محافظة رام الله والبيرة: إصابة واحدة في مدينة رام الله