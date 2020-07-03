أهالي سنيريا يؤدون صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء

الضفة المحتلة-الرأي:

أقام أهالي قرية سنيريا شرق قلقيلية، اليوم، صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، والتي كانت قد تعرضت للتجريف من قبل مستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من المواطنين أدوا صلاة الجمعة على أراضي منطقة "أبو شاروخ"، الواقعة بين محافظتي قلقيلية وسلفيت، تأكيدا على أحقية المواطنين بأراضيهم، ورفضا لسياسة الاستيلاء عليها خدمة للمشاريع الاستيطانية.

وجاءت هذه الخطوة ردا على قيام مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي، بدخول الاراضي المستهدفة وتجريف وحراثة جزء منها دون سابق انذار، ما يؤشر لتنفيذ خطة "اسرائيلية" قادمة بالمنطقة.