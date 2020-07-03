وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس تصدر حكماً بالمؤبد على قاتل الطفل شقفة وكالة الرأي الفلسطينية "بحر "يرحب بالمؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح رفضاً للضم وكالة الرأي الفلسطينية وادي يجري زيارة لعدد من المصانع الغذائية في محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يصدر تعليماته بالتشدد في ملاحقة قضايا تزوير المستندات الرسمية وكالة الرأي الفلسطينية بداية غزة تصدر حكماً ببراءة متهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع جمعية الخريجات سبل تعزيز دور المرأة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2549) الجمعة 3/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية هنية ووزير خارجية قطر يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سعودية تدخل غينيس للأرقام القياسية بـ323 ألف غطاء بلاستيكي وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف نوع جديد من الديناصورات: عاشت قبل 90 مليون سنة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أهالي سنيريا يؤدون صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء

03 تموز / يوليو 2020 03:13

الاحتلال يمنع صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة
الاحتلال يمنع صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة

الضفة المحتلة-الرأي:

أقام أهالي قرية سنيريا شرق قلقيلية، اليوم، صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، والتي كانت قد تعرضت للتجريف من قبل مستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من المواطنين أدوا صلاة الجمعة على أراضي منطقة "أبو شاروخ"، الواقعة بين محافظتي قلقيلية وسلفيت، تأكيدا على أحقية المواطنين بأراضيهم، ورفضا لسياسة الاستيلاء عليها خدمة للمشاريع الاستيطانية.

وجاءت هذه الخطوة ردا على قيام مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي، بدخول الاراضي المستهدفة وتجريف وحراثة جزء منها دون سابق انذار، ما يؤشر لتنفيذ خطة "اسرائيلية" قادمة بالمنطقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟