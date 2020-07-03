حماس: محاولات الاحتلال زعزعة الجبهة الداخلية ستبوء بالفشل

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "عبد اللطيف القانوع" "إن اكتشاف الأجهزة الأمنية في غزة خلية مُوجّهة من قبل الاحتلال الصهيوني للقيام بعمل تخريبي ضد المقاومة هو دليل على اليقظة التامة والجاهزية العالية لأبنائها الميامين في كشف وإحباط مخططات الاحتلال وأذنابه".

وأضاف القانوع: "نقدر عالياً الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في حفظ الجبهة الداخلية لشعبنا الفلسطيني، وحماية ظهر المقاومة الفلسطينية، ونجدد دعمنا الكامل لها لإفشال مخططات الاحتلال".

وأكد القانوع أن ما يخطط له العدو الصهيوني للنيل من صمود شعبنا ومحاولات أجهزته الأمنية لزعزعة الجبهة الداخلية وإرباك المقاومة الفلسطينية ستبوء بالفشل، وسيظل شعبنا ملتحما بالمقاومة حتى التحرير بإذن الله.