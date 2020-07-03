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6 إصابات خلال قمع الاحتلال فعالية سلمية في عصيرة الشمالية

03 تموز / يوليو 2020 08:27

مع الاحتلال فعالية سلمية
مع الاحتلال فعالية سلمية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال ، فعالية لأداء صلاة اليوم الجمعة، فوق أراض مهددة بالاستيلاء عليها في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية أراضيهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، فيما استهدف الاحتلال أيضا إحدى مركبات الإسعاف أثناء تقديمها العلاج للمصابين.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان له "بأن طواقمه نقلت إصابتين للمستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانياً".

وذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه طواقمه أثناء قيامهم بإسعاف وإخلاء الإصابات، ما أدى لأضرار في مركبة إسعاف تابعة له.

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