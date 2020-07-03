قاسم: شعبنا الفلسطيني سينتصر كما انتصرت ثورة الجزائر

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم "إن شعبنا الفلسطيني سينتصر كما انتصرت ثورة الجزائر العظيمة، وسيطرد آخر استعمار في العالم المتمثل بدولة الاحتلال الصهيوني".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن عودة رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية بعد 170 عاماً على استشهادهم على يد المستعمر الفرنسي وسط احتفاء شعبي كبير؛ تؤكد أن الشعوب لا تنسى رموزها وقيادتها التي قاومت الاستعمار، فهم يشكلون مصدر فخر قومي على مدى الزمن".

وأكد أن هؤلاء القادة وغيرهم مئات الآلاف من شهداء شعب الجزائر الشقيق شكلوا أيقونة لكل الشعوب الحرة، وأعطوا مثالاً صارخاً على عجز المستعمر وضعفه أمام إرادة الشعوب الحرة الثائرة.