وفاتان و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيلها حالتي وفاة، و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، ما يرفع عدد الوفيات منذ الصباح إلى 4، والإصابات إلى 272 إصابة.

وأعلنت الوزارة أن حالتي الوفاة هما لسيدة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، وأخرى لمسنة من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات اليوم إلى 4، ثلاثة في الخليل وواحدة في القدس، ومجمل الوفيات في فلسطين حتى اللحظة إلى 15.

كما أوضحت الوزارة في التحديث المسائي، حول عدد الإصابات، أن من من بينها 26 إصابة في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة (مدينة رام الله)، و165 إصابة في محافظة الخليل (126 مدينة الخليل، 1 حلحول، 8 يطا، 16 دورا، 1 ترقوميا، 2 سعير، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 8 الشيوخ، 1 إذنا)، و1 في محافظة بيت لحم (بيت جالا)، و8 في محافظة نابلس (5 مدينة نابلس، 2 دير الحطب، 1 ياصيد) و2 في محافظة أريحا والأغوار (مدينة أريحا)، و1 في محافظة قلقيلية (مدينة قلقيلية).

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع ليصل إلى 3689، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 3037، فيما بلغ عدد حالات التعافي 637 حالة، وعدد حالات الوفاة 15 حالة.