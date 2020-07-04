مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة انتصاراته ضد بورنموث فى البريميرليج

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، نظيره بورنموث، فى الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد" فى إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 52 نقطة، بينما يأتى الفريق الضيف فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 27 نقطة.

وتمثل مواجهة اليوم أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل زيادة الضغط على ليستر سيتى (55 نقطة) وتشيلسى (54 نقطة) صاحبى المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وذلك من أجل انهاء الموسم فى المربع الذهبى والمشاركة الموسم المقبل فى دورى أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز فى الجولتين الماضيتين بالبريميرليج، حيث اكتسح برايتون بثلاثية دون مقابل فى الجولة 33 سبقها بعبور شيفيلد بنفس النتيجة.

في المقابل، يأتى بورنموث فى موقف لا يحسد عليه بعد أن اقترب من الهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيوتشيب"، حيث يتطلع لتحقيق الانتصار للتقدم عدة مراكز، علما بأنه سيغيب عنه المهاجم كالوم ويلسون للإيقاف بداعى تراكم البطاقات الصفراء.

وتحدث سولشاير فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء قائلا :"المباراة ليست سهلة، بورنموث يكافح من أجل عدم الهبوط وسيقاتلون من أجل حصد النقاط، ولكن اذا كنا جيدين يحب أن نصنع العديد من الفرص للفوز".

وتابع سولشاير قائلا :"شاهدت بعض التعليقات بأننا نحظى بمواجهات سهلة ولكن خلال الـ 5 لقاءات المقبلة سنواجه بورنموث الذين تلقينا الهزيمة أمامهم فى بداية هذا الموسم، تعادلنا مع أستون فيلا فى أولد ترافورد، ساوثهامبتون الذين تعادلنا معهم، خسرنا أمام كريستال بالاس ووست هام".