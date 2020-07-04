المايسترو بيرلو يسجل ركلة حرة قاتلة في ديربي تورينو

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإيطالي السابق، أندريا بيرلو، هدفًا رائعًا لفريقه يوفنتوس فى شباك تورينو، فى إحدة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2014-15 والذى جاء من ركلة حرة مباشرة.

النتيجة كانت التعادل 1-1 وانتهى وقت المباراة الأصلى ليحصل اليوفي على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء، ويتقدم لها المايسترو بيرلو الذي كان يضع هذه الركلات مثلما يسجل اللاعبون ركلات الجزاء في ذاك الوقت، وقد سجلها بالفعل بسهولة ومرونة شديدة وهدوء أعصاب كعادته بشكل رائع داخل المرمى.

هذا الهدف أهدى يوفنتوس 3 نقاط غالية ساهمت في قيادته نحو لقب الدوري الايطالي، بعدما قاد بيرلو يوفنتوس للفوز بنتيجة 2-1.

اليوم سيلتقي يوفنتوس مع تورينو ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الايطالي.