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تيبو كورتوا يدخل تاريخ ريال مدريد برقم قياسي

04 تموز / يوليو 2020 08:30

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يقدم البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، موسما رائعا، مع الفريق، إذ يعد أحد أهم أسباب نجاح الفريق الملكى فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدى برشلونة، قبل 5 جولات على نهاية مسابقة الليجا.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فى عددها الصادر صباح اليوم السبت، أن الحارس البلجيكي كورتوا، يمتلك أفضل متوسط  دفاعى فى تاريخ ريال مدريد، بمعدل 0.63 هدف فى المباراة الواحدة.

أضافت الصحيفة، أن الحارس البلجيكي، سيكون أول حارس من ريال مدريد، يتوج بجائزة زامورا، كأفضل حارس فى الليجا، منذ 12 عاما.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كورتوا، يسعى لتحقيق جائزة زامورا، للمرة الثالثة فى مسيرته، بعدما حققها من قبل مرتين مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وكان ريال مدريد، قد ضم الحارس البلجيكي كورتوا، فى صيف عام 2018، قادما من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بعد مرور 33 جولة.

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