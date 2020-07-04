انظر الى لسانك وأعرف مشكلتك

كشف أطباء الأسنان الأستراليون عن التغيرات الشائعة في لسانك التي يمكن أن تخبرك بشيء مهم بشأن صحتك، بما في ذلك البقع البيضاء والتقرحات المؤلمة والتورم، حيث شرح خبراء من طب الأسنان في حالات الطوارئ في سيدني كيف يمكن لللسان توفير أدلة حول صحتك العامة.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية كانت التغيرات والأدلة هى:

اللسان الأبيض

عادةً ما تتطور البقع البيضاء على اللسان نتيجة سوء نظافة الفم أو التدخين أو تعاطي الكحول المزمن، قم بتعديل روتين نظافة الفم اليومي الخاص بك عن طريق التأكد من تنظيف لسانك جيدا، ولكن إذا لم يكن هناك اختلاف بعد أسبوع أو أسبوعين من تنظيف لسانك ، فمن المستحسن زيارة الطبيب لإجراء فحص.

وقال الخبراء إن "البقع والنتوءات البيضاء على اللسان يمكن أن تحدث في الغالب بسبب عدوى الخميرة ، أو يمكن أن تكون علامة على حالة تسمى الطلاوة ، والتي غالبًا ما تسببها التبغ أو تعاطي الكحول المزمن، ويتم علاج كلتا الحالتين بسهولة من قبل الطبيب.

لسان يشبه الفراولة

يمكن أن يشير اللسان الوردي إلى أن براعم الذوق لديك تتفاعل بشكل سيئ مع طعام معين أو ضغط أو حتى نقص في فيتامين مثل حمض الفوليك أو فيتامين ب 12، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو جفاف الفم ، لذا من الأفضل البقاء رطبًا

غالبًا ما يكون لسان الفراولة اللامع مصحوبًا بالتهاب الحلق علامة على وجود عدوى مثل التهاب الحلق أو حتى الحمى القرمزية، ويمكن علاج الحالات بسهولة بالمضادات الحيوية لذا يوصى بزيارة الطبيب على الفور لإجراء فحص.

غالبًا ما تكون نتوءات اللسان ناتجة عن الطعام الذي تناولته مؤخرًا خاصة إذا كان حارًا، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها بسرعة ولكن إذا شعرت بعدم ارتياح في الفم ، فقد تكون قرحًاأو هربسًا (قرحًا باردة)، ستختفي الظروف في النهاية من تلقاء نفسها ولكن يمكن علاجها لتسريع الشفاء وتخفيف الانزعاج

الجسور أو المسافات البادئة

قد يجد أولئك الذين لديهم حواف أو مسافات في لسانهم أنهم ينحدرون من علم الوراثة، وقال الخبراء "قد تكون أيضًا علامة على أن لديك لسانًا مشققًا ، وهو صدع طويل في منتصف اللسان.

"إنه شيء يجب أن تكون على دراية به ، لأنه من السهل أن يعلق الطعام في هذا الكراك ويسبب رائحة الفم الكريهة ويساعد على نمو البكتيريا التي قد تكون ضارة، ويساعد تنظيف لسانك بانتظام في ذلك.

اللسان المتضخم

يمكن أن يصاب اللسان بتورم خفيف بعد التفاعل مع كوب ساخن من القهوة أو عض لسانك بطريق الخطأ بدلاً من طعامك، يزول التورم من تلقاء نفسه لكن الخبراء يقترحون أن امتصاص مكعبات الثلج يمكن أن يساعد في تسريع الأمور.

للتورم الشديد ، يمكن أن يكون علامة على أن لديك حساسية من شيء استهلكته، وقال أطباء الأسنان: "هذا يمكن أن يضعف تنفسك ، وهو أمر خطير بشكل واضح ، لذلك يجب التماس العناية الطبية على الفور".