ماذا يحدث لبشرتك عندما تجلسين أمام الكمبيوتر طوال اليوم؟



يقضي معظمنا جزءاً كبيراً من أوقاتنا أمام أجهزة الكمبيوتر للعمل أو أمام شاشة الهاتف المحمول، على الرغم من أننا ندرك جيدًا حقيقة أن استخدام الأجهزة الالكترونية لفترة طويلة يمكن أن يكون ضارًا ويؤثر على العين والعظام ومع ذلك ، فإن التأثير السيئ للتحديق في الضوء الأزرق لا يقتصر على عينيك فحسب، بل له أيضًا تأثيرات ضارة على بشرتك في هذا التقرير نتعرف على تأثير الجلوس أمام الشاشات طوال اليوم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والضوء الأزرق من الأجهزة قد يتسبب في ضرر على بشرتك أيضاً، وهذا الضوء لا يقتصر فقط على الأجهزة ولكن الشمس هي الباعث الرئيسي لهذا الضوء فالضوء الأزرق هو جزء من طيف الضوء المرئي، وهو عبارة عن ضوء عالي الطاقة وقصير الطول الموجي.

السبب الرئيسي وراء تحول الضوء الأزرق إلى مصدر قلق كبير هو أننا لا نتعرض له فقط عندما نكون في الشمس ولكن أيضًا عندما نكون داخل منازلنا - عندما نشاهد التلفزيون أو نعمل على الكمبيوتر المحمول.

الضوء الأزرق وتلف الجلد

التعرض الطويل للضوء الأزرق قد يسبب بقع بنية اللون على الجلد وفرط تصبغ، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن للضوء أن يتلف الجذور الحرة للجلد، وربما يكسر الكولاجين ، مما يؤدي إلى التجاعيد وترهل الجلد.

وفقًا لدراسة صغيرة تمت مراجعتها ونشرت في Journal of Investigative Dermatology ، فإن التعرض لكمية مفرطة من الضوء الأزرق يسبب المزيد من الصباغ والاحمرار والتورم مقارنة بالتعرض لأشعة الشمس.

ومع ذلك، كشفت دراسة أخرى نشرت في مجلة الطب التأكسدي وطول العمر الخلوي ، أن التعرض للضوء الأزرق قد يزيد من إنتاج الجذور الحرة في الجلد، والتي يمكن أن تسرع من ظهور الشيخوخة.

وهناك حاجة إلى الكثير من الأبحاث في هذا الصدد لتحديد التأثير الدقيق للتعرض للمصادر الاصطناعية للضوء الأزرق على بشرتنا، بينما تشير الأدلة المبكرة إلى أنه يمكن أن يتلف خلايا الجلد.

استنادًا إلى الأدلة المبكرة ، من المهم الحفاظ على بشرتنا آمنة وصحية إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل تلف الجلد:

-يمكن أن تساعد المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة في حماية البشرة الحساسة لذا ، أدرج الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي.

-رطب بشرتك بانتظام ضع مرطبًا على وجهك وكذلك على رقبتك.

-اشرب كميات وفيرة من الماء في اليوم فالماء ضروري للحفاظ على رطوبة بشرتك ويساعد على زيادة مرونتها.