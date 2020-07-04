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فيس بوك يغلق تطبيق Hobbi الشبيه لـ Pinterest

04 تموز / يوليو 2020 08:40

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كشفت شركة فيس بوك فى وقت سابق من هذا العام خلال فبراير الماضى عن تطبيقها الجديد Hobbi على منصة iOS فقط، وهو عبارة عن خدمة اجتماعية شبيهة بخدمة Pinterest، لكن كما هو الحال مع معظم التطبيقات الفرعية للشركة، حيث أعلنت عن نية إغلاقها للتطبيق بشكل نهائي.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فإن فيس بوك يقوم الآن بإرسال إشعار لمستخدمى التطبيق بإغلاقه بتاريخ 10 يوليو الجارى، كما أشار فيس بوك إلى أن المستخدمين بمقدرتهم تصدير بياناتهم ومشاريعهم قبل الموعد المحدد، وقد كان Hobbi مشابهًا لفكرة تطبيق Pinterest فى أنه موجه لأولئك الذين يستمتعون بالطبخ والقيام بالأعمال والفنون والحرف اليدوية والمزيد.

فى الأشهر القليلة التى تم بثها فيه على متجر التطبيقات بالولايات المتحدة، حصل Hobbi على 7000 تنزيل فقط، وفقًا لتقديرات من Sensor Tower، وذكرت Apptopia أيضًا أن التطبيق كان يحتوى على أقل من 10000 تنزيل وشهد الحد الأدنى من المكاسب خلال شهرى مايو ويونيو.

لكن الاختلاف الأبرز بين Hobbi وبنترست يكمن فى أنه تم إنشاؤه ليعمل كألبوم من نوع ما، حيث يمكن للمستخدمين توثيق تقدم مشروعاتهم بالصور، لكن فى نفس الوقت فإن هذا لن يكون التطبيق الأخير من قبل فريق العمل NPE التابع لفيس بوك، وكما يوحى اسم NPE، فإن مشاريعه تجريبية بطبيعتها.

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