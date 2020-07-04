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ما الفرق بين ويندوز 10 وويندوز 10s

04 تموز / يوليو 2020 08:41

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من المعروف أن شركة مايكروسوفت تملك نظام التشغيل ويندوز 10 الشهيرة، إلا أنه توجد هناك نسخة أخرى تعرف بنظام ويندوز 10s، وهي نسخة خاصة تستهدف الطلاب والشركات الصغيرة، وفيما يلى نعرض أبرز أوجه الاختلافات بين النسختين وما يميز كل واحدة عن الاخرى كما يلى:


ويندوز 10

هو أحدث نسخة من نظام تشغيل مايكروسوفت، وقد تم إصداره لأول مرة في عام 2015، وهو يحصل على تحديثًا للمزايا الرئيسية مرتين في السنة، وتوصي الشركة بتثبيت كل تحديث عند توفره، فيما يوفر ويندوز 10 العديد من القدرات، بما في ذلك التكامل مع المساعد الرقمي كورتانا.

ويحتوي أيضًا على عدد من أدوات الأمان الجديدة مثل: Windows Defender Antivirus الذي يعمل على حماية النظام من البرامج الضارة وبرامج التجسس عبر البريد الإلكتروني والتطبيقات والسحابة والويب، بينما يقدم Windows Hello خيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور لإلغاء تأمين أجهزتك مع قارئ لبصمة وجهك أو إصبعك.

ويندوز S10

تم الإعلان عن هذا النظام في 2017، وهو نسخة خاصة من ويندوز 10، يوفر تجربة أسرع وأكثر أمانا من خلال السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من متجر تطبيقات مايكروسوفت الرسمي فقط، ويتطلب استخدام متصفح إيدج فقط، وعادة ما يتم تثبيت ويندوز S10 على أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة والموجهة إلى المدارس والطلاب، بما في ذلك حاسب Surface المحمول.

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