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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2550) السبت 4/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: 4 وفيات و49 إصابة و1397 حالة تعاف جديدة في صفوف الجالية حول العالم

أكثر من 15 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تشكيل لجنة لإنشاء مشفى لاستقبال إصابات كورونا ببيت لحم

حماس تثمن كشف الأجهزة الأمنية بغزة لمخطط تخريبي للاحتلال

الخضري يدعو لترجمة المصالحة واقعًا عمليًا

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 24 فحصًا

أخبار إسرائيلية

مسؤولون إسرائيليون يؤكدون عدم جاهزيتهم لتنفيذ الضم

اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

سفير إسرائيل السابق لدى بريطانيا: حل الدولتين مع الفلسطينيين وهم

إسرائيل تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا

»شركتان عسكريتان إسرائيليّتان توقّعان اتفاق تعاون مع مجموعة شركات إماراتيّة

اخبار دولية

رؤساء سابقون في أميركا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

روسيا تحذر من انتهاك «إسرائيل» للقرارات الدولية

باريس تطالب بـ «توضيحات»بعد اعتقال حموري في القدس

»كارتر يدين خطة الضم: انتهاك لاتفاق أوسلو

»روسيا ترحب بإعلان "فتح" و"حماس" استعادة "الوحدة"

وقفتان بالنمسا وأثينا رفضًا لمخطط الضم

مظاهرة حاشدة في برشلونة رفضًا للضم

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

حماس تشيد بأمن غزة لكشفه “مخططا إسرائيليا ضد المقاومة”

ثلثا “فلسطينيي الداخل” يفقدون الشعور بالأمان.. واتهام للشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع الجريمة

اعتقال “خلية” خلال تنفيذها عملا تخريبيا ضد المقاومة الفلسطينية في غزة

الشرق الأوسط

مسؤولون إسرائيليون يؤكدون عدم جاهزيتهم لتنفيذ الضم

بؤرتا استيطان جديدتان في الضفة

الخليج الإماراتية

اعتقال خلية تابعة للاحتلال في غزة

نتنياهو وعسر الهضم

الاحتلال يشكل وحدة استخبارية باسم 9900

68 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس «كورونا» في فلسطين

الأهرام المصرية

إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

الشروق المصرية

الخارجية الفلسطينية: 4 وفيات و49 إصابة و1397 حالة تعاف جديدة في صفوف الجالية حول العالم

إصابة 23 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

إصابة 6 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية في نابلس

الغد الأردنية

أوروبا والضم: من شبه جزيرة القرم وحتى يهودا والسامرة

نتنياهو يتاجر بأرض إسرائيل

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن المدينة 10 أيام

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في وادي الربابة

حماس تنظّم مسيرة حاشدة في رفح رفضًا لـ"الضم"

القدس المحلية

مسلحون يهاجمون صرافًا آليًا في بيت ريما

جامعة القدس و"التعاون" تفتتحان مختبر الصيدلة بعد إعادة تأهيله في

الشرطة تغلق 12 محطة وقود و6 محلات تجارية في بيت لحم

بركات: سوق باب السلسة حارس بوابة الاقصى الغربية رغم ما تواجهه

غزة: إغلاق 5 منشآت خدمية لمخالفتها إجراءات السلامة

الاحتلال يخترق لقاءً دوليا حول الضم عبر برنامج "زووم"

الاستيلاء على مركبة لجمع النفايات في بديا غرب سلفيت

رفض دعوى بإخلاء منزل المواطن خالد حجي في الشيخ جراح بالقدس

رام الله: الضابطة الجمركية تضبط خضروات وفواكه مهربة من اسرائيل

الحياة الجديدة

"الإعلام" تنعي الصحافية سامية فارس

العشرات يؤدون صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالاستيلاء في سلوان

رئيس الوزراء يرحب بالأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء فتح و حماس

​الأيام

»طقوس وعادات مكلفة ترهق الشباب الغزي وتنشئ زواجاً متوتراً مثقلاً بالديون

»إحراق منزل مدان بقتل طفل بعد صدور حكم بحقه

»"كورونا" وأسرّة العناية الحثيثة: قلة العدد ونسبة الإشغال العالية تقرع...

وكالة صفا

مواجهات بين الأجهزة الأمنية ومواطنين في قباطية بجنين

مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل بالخليل

الشرطة بالضفة تغلق محطات وقود ومحلات تجارية وصالتي أفراح

الاحتلال يعرقل جولة لمحافظ نابلس في حوارة

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة حنين نصار 8 أيام

حماس تعلق على عودة رفات 24 من قادة الثورة الجزائرية

رام الله: ضبط خضروات وفواكه مهربة من "إسرائيل"

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

تقدير إسرائيلي : لقاء فتح وحماس يفسح المجال لتنفيذ هجمات مسلحة

تسجيل حالتي وفاة و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

هارتس: الفلسطينيون ملوا من تصريحات حماس وفتح عن الوحدة.. و3 خيارات أمامهم بشأن الضم

جنرالات اسرائيليون:يجب احتلال غزة وطرد حماس الى الخارج كما فعلنا مع فتح في لبنان

رؤساء ووزراء وشخصيات اعتبارية في امريكا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على اسرائيل.. وفلسطين ترحب

العثور على جثة شاب شمال غزة وعليها اثار اطلاق نار

عرب 48

غزة: تداعيات كورونا على التعليم في ظل الحصار

الضفة: إصابات في عصيرة وكفر قدوم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

وفاتان و68 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

4 تموز (يوليو)

1993م سقوط تسعة جرحى فلسطينيين، بينهم طفل، في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بيت عزاء في قطاع غزة

1976 فرقة كوماندوز عسكرية إسرائيلية تنفذ هجوماً على طائرة فرنسية خطفها فلسطينيون في أثينا وقادوها إلى مطار عنتيبي (أوغندا) بعدما كانت متجهة من إسرائيل إلى فرنسا.

1974م وفاة الحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا، ولد بالقدس وتلقى دروسه الأولية فيها، ثم التحق بالأزهر في مصر، والكلية العسكرية في استنبول وانضم سرا إلى الثورة العربية.

1967م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 2253 القاضي بدعوة (إسرائيل) إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس واعتبارها غير صحيحة.

1967م الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة احترام (إسرائيل) لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة لجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (2252) الذي ينص على: إعادة تأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وضرورة ضمان (إسرائيل) سلامة سكان تلك المناطق ورفاهتهم وأمنهم وتخفيف الآلام النازلة بالمدينة وبأسرى الحرب نتيجة الأعمال العدائية الأخيرة في الشرق الأوسط.

1937م أفراد من عصابة الارغون الصهيونية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون 4 ويصيبون 6 من المدنيين الفلسطينيين.

1918م بيان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون حول تصريح بلفور والهجرة اليهودية ن تسوية أية مسالة كانت ارضا، ام سيادة ام اتفاقاً اقتصادياً، ام علاقة سياسية يجب ان تقوم على قاعدة قبول الشعب الحر، الشعب المعني مباشرة بتلك التسوية، ولا تقوم على قاعدة المصلحة المادية او المنفعة، لأية امة أخرى او شعب يرغب تسوية مختلفة من اجل نفوذه او سيطرته.