التوجيه السياسي يفتتح برنامج "النخبة" السابع لكبار ضباط الداخلية

غزة-الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، الخميس، برنامج النخبة الـسابع، لـ 72 ضابطًا من أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح، بواقع 72 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح البرنامج اللواء أحمد عطا الله مستشار وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية، والعميد د. محمد الجريسي مسير التوجيه السياسي، ود. غسان وشاح رئيس مجلس أمناء جامعة الأمة، والعميد د. ناصر سليمان مدير عام كلية الشرطة، والعميد محمد خلف مدير عام المديرية العامة للتدريب، ود. إياد الدجني المحاضر في الجامعة الإسلامية.

وفي كلمة التوجيه السياسي، تحدث العميد د. الجريسي عن طبيعة البرنامج حيث يتكون من ثلاث محاور أهمها "الأمني- القيادي والإداري- الفكري والسياسي".

ونوه إلى أن الهيئة عقدت دراسة معمقة لتحليل محتوى منهجي من خلال الاستبانات وورش العمل لبرامج النخبة السابق بهدف التقييم الموضوعي، مشيرًا إلى أن ذلك بهدف ملائمة احتياجات قادة ومفاصل وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وشكر الجريسي جامعة الأمة على استمرار الشراكة التي وصفها بـ"الرائعة"، وكما ووجه شكره لكلية الرباط الجامعية التي استضافة البرنامج.

بدور، قال د. وشاح موجهاً حديثه لقادة وضباط الأجهزة الأمنية "لقد أثبتم جدارتكم على كل المستويات، حيث لم يتأثر عملكم في ظل نقص الرواتب منذ عدة سنوات ولم يهتز العمل الأمني في قطاع غزة".

وشكر هيئة التوجيه السياسي والمعنوي على الاستمرار في برامج النخبة التي تستهدف خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة لجميع وزارات الحكومة بقطاع غزة.

من جانبه، قال اللواء عطا الله إن ضباط وأفراد الداخلية هم الذين يتصدون للمؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن الداخلية ستبقى الحامية للجبهة الداخلية، وحفظ أمن وامان المواطنين.

يشار إلى أن هذا البرنامج هو السابع الذي تعقده الهيئة على مدار السنوات السبعة الماضية بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح