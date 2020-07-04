بلدية خان يونس ومؤسسة أبو ربيع توقعان مذكرة تفاهم لصيانة عدادات المياه

غزة-الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع مؤسسة أبو ربيع الصناعية مذكرة تفاهم حول إصلاح وصيانة عدادات المياه العطلانة من أجل زيادة تحسين كفاءة أنظمة المياه وتقليل شكاوى المواطنين الناجمة عن عطل العدادات الخاصة بالمواطنين والذين يصعب عليهم استبدالها نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور نائبه د. مازن الشيخ، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م. حاتم أبو الطيف، ورئيس قسم المياه م. ياسر شعت، قد استقبلوا وفد المؤسسة ممثلاً في أ. طارق أبو ربيع، و أ. محـمد أبو قاسم، وتباحث الطرفان تفاصيل الاتفاقية وأهميتها بما يخدم المواطنين.

بدوره، أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تعتز بالعلاقات الثنائية مع شركائها في التنمية والتطوير من خلال زيادة التعاون المشترك بما ينعكس على تطوير الخدمة كمًا وكيفًا، مبينًا أن بلدية خان يونس تولي قطاع المياه الأهمية الكبرى ولا تدخر جهدًا في التخفيف على المواطنين في ظل الاوضاع الحالية، مشيراً إلى أهمية تلك الاتفاقية لتعزيز خدمة المياه بما يعود بالنفع على المواطنين مباشرة، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على تنفيذ كافة بنودها.

وأشار م. البطة إلى أهمية بذل الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين في كافة القطاعات، مبيناً أن مذكرة التفاهم نأمل بموجبها صيانة كل العدادات العطلانة بالتعاون مع أصحاب الاشتراكات داخل نفوذ بلدية خان يونس برسوم مخفضة مراعية الظروف الاقتصادية القائمة، والتي ستفضي إلى خفض نسبة الفاقد التجاري الناجم عن عطل العدادات وزيادة كميات وصولها إلى كافة الأحياء ضمن جدول معد ذلك، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الشبكة.

من جانبه، أوضح أبو ربيع أن مؤسسته متخصصة في تقديم خدمات توريد العدادات وصيانتها، مشيرًا إلى أنها حاصلة على رخصة اعتماد من دائرة الموازين والمقاييس والمكاييل بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما وأشارت المؤسسة المذكورة إلى تقديم خدمة صيانة (500) عداد للحالات الاجتماعية في المدينة بالتوافق مع بلدية خان يونس وذلك ضمن اطار المسئولية الاجتماعية.